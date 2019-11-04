Ordu’da uyuşturucu denetimleri sürüyor

Ordu’da bir ev ve araçta yapılan aramada esrar, tabanca ve G3 piyade fişeği ele geçirildi.

Altınordu ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve Kaçakçılık Organize OM. Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 710 gram kubar esrar maddesi, 51 adet 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet G3 Piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilirken soruşturma sürüyor.

ORDU 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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