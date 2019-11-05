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Ordu’da geleneksel ‘Kivi Hasat Şenliği’ Bu yıl 12’incisi düzenlenen ‘Kivi Hasat Şenliği’ renkli ...

İHA

Ordu'da, bu yıl 12'incisi düzenlenen 'Kivi Hasat Şenliği'nde, 'En güzel kivili pasta' ve 'En iyi kivi bahçesi' yarışması gerçekleştirildi, ardından da temsili kivi hasadı yapıldı.

Ordu’da geleneksel ‘Kivi Hasat Şenliği’ Bu yıl 12’incisi düzenlenen ‘Kivi Hasat Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu

Ordu’da, bu yıl 12’incisi düzenlenen ‘Kivi Hasat Şenliği’nde, ‘En güzel kivili pasta’ ve ‘En iyi kivi bahçesi’ yarışması gerçekleştirildi, ardından da temsili kivi hasadı yapıldı.
Ordu Valiliği himayesinde, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen program kapsamında, Fatsa ilçesi Ilıca Mahallesi’nde kivi üreticilerinden Yusuf Hayta’nın bahçesinde kivinin tanıtımı ve geliştirilmesi amacıyla etkinlik yapıldı. Düzenlenen etkinliğe, ‘En güzel kivili pasta’ yarışması için 17 kadın katılırken, 107 üretici de kasalara doldurdukları kivileri sergiledi.
Programda konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, fındıkta ve yetiştirilen diğer bütün ürünlerde verimi arttırmak adına çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, “Yaklaşık 220 bin ton civarında fındık üretiyoruz ama fındık bahçelerinde verimimiz 8085 kilogram civarlarında. Dolayısıyla bu üretim miktarıyla verim ile dünya ile yarışmamız rekabet etmemiz mümkün değil birinci husus bu. Diğer taraftan fındık üretimi artmazken çok fazla fındığa talepte her geçen gün artıyor çünkü fındık daha çok alanda kullanılmaya devam ediyor dolayısıyla buda önümüzdeki yıllarda fındık fiyatını ve fındığa talebi daha çok artıracak. Bu anlamda bizim ordu olarak tarım il müdürümüze verdiğimiz talimatta birim alanda verimi yükseltecek çalışmalar yapıyoruz. Özellikle modern tarım tekniklerinin kullanılmasını budama gübreleme dahil olmak üzere çalışmalara devam ediyor örnek bahçeler oluşturduk bunun için timler oluşturduk timler sahada” dedi.

Ordu’ya yaklaşık 200 dönümlük kivi bahçesi daha kazandırılıyor
Vali Seddar Yavuz, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKAP) ile bu sene yapılan anlaşma sonucu, DOKAP desteği ile 100 dekarlık kivi bahçesini bitirilmiş olacağını belirterek, “Yine vatandaşlarımız kendi istekleri doğrultuda 100 dönüm civarında kivi bahçesi kuracaklar. Bu sene 200 dönüm civarında kivi bahçesi, Ordu’ya kazandırılmış olacak. Kivinin özelliği, raf ömrü uzun olması. Tarımdaki en önemli sorun ise depolama yani raf sorunu. Raf ömrü olmayan ürünlerden çok para kazanmak mümkün değil, çünkü satmak ve kullanmak zorundasınız. Kivide olduğu gibi fındıkta olduğu gibi para kazanmanız mümkün değil. Dolayısıyla bizim stratejik alanlara yatırım yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Farklı tropikal meyvelerin denemesi yapılacak
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu kivisi gibi marka olan bir kivinin, sadece Ordu’da değil, bütün dünyada tanıtılması gerektiğini ifade ederek, “Belki kividen sonra yeni tropikal meyvelerin değerlendirmesi, yetiştirilmesi olacak. Belki mangoyu deneyeceğiz, ondan sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Çok güzel para kazandıracak bir çalışma. Ananas ile birlikte değerlendirip, yapmayı düşünüyoruz. Bunlar bizim için yeni zenginlik kaynakları olacak” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yarışmacılara ödülleri verildi, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve diğer protokol üyeleri, örnek kivi bahçesine girerek, temsili kivi hasadı yaptı.

ORDU

05 Kasım 2019 Salı

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