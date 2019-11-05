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Kazada ölen uzman çavuş, toprağa verildi

DHA

ORDU'nun Korgan ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden sürücü uzman çavuş Halil İbrahim Saymak (25), gözyaşlarıyla toprağa verildi.  

ORDU'nun Korgan ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden sürücü uzman çavuş Halil İbrahim Saymak (25), gözyaşlarıyla toprağa verildi.  
Çorum'da görev yapan uzman çavuş Halil İbrahim Saymak, izin alarak, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesine doğru yola çıktı. Saymak'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, dün saat 20.00 sıralarında, ilçeye bağlı Çayırkent Mahallesi'ndeki evine yaklaşık 10 kilometre kala kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan Saymak, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saymak'ın, hafta sonu yapılacak düğünü için yola çıktığı öğrenildi.
Halil İbrahim Saymak için bugün ikindi vakti Çayırkent Mahallesi'ndeki Erocak Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Korgan Kaymakam Vekili ve Kumru Kaymakamı Deniz Kılınç, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Tonunay Başer, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Saymak'ın ailesi ve yakınları katıldı. Askeri törenin ardından Halil İbrahim Saymak´ın cenazesi, götürüldüğü aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

ORDU

05 Kasım 2019 Salı

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