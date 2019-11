Türkiye'nin en fazla kivi üretilen 2. ilinde hasat zamanı Fındıktan sonra en çok gelirin elde edildiği Ordu’da kivi hasadı başladı Aroması ve lezzeti ile farklı olan Ordu kivisi, manavlardan da oldukça fazla talep görüyor

Türkiye’de Yalova’dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu’da hasat başladı.

Fındığın yanında Ordu'da üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kividen üreticilerin beklentisi yüksek. Geçmiş yıllarda ‘zengin meyvesi’ olarak adlandırılan ve içerisinde bulundurduğu vitaminler ile şifa kaynağı olarak görülen kivi, üreticileri de memnun ediyor. Kivi hasadından son derece memnun olduklarını ifade eden üreticiler, üretimi daha da geniş alanlarda yapmak istediklerini, hasadın fındıktan daha fazla gelir getirdiklerini söylüyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde Bekir Baş isimli üreticinin bahçesinde ilk hasat, Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Yener Kaya’nın da katılımıyla gerçekleşti.

Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Necdet Uçar, ilçede yaklaşık 250 ton olan kivi üretimini 500 tona çıkartmak için, çiftçilere olan desteklerinin sürdüğünü ifade etti.



“Bölgede yetişen kivinin lezzeti ve aroması farklı”

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kivi üretiminin çiftçilerin ekonomisine katkı sağladığını ifade ederek, “İlçemizin genelinde yaklaşık 300 ton kivi üretimi var. Bu üretim tam anlamıyla devam ederse, 600 tona kadar çıkabiliyor. bu üretimler sadece çiftçilerimizin ekonomisine değil, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Bu bölgede yetişen kivilerin de aroması ve lezzeti olarak da daha kaliteli olduğunu biliyoruz” dedi.



Üreticilere erken hasat uyarısı

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar da üreticilerin kivileri erken hasat etmemesi gerektiğine değinerek, “Ordu iline ait markamız var, bunu korumamız lazım. Ama maalesef üreticilerimiz kivileri erken topluyorlar. Şu an sahil kesimlerinde kivi hasadı yapanlar var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hormonsal ürünlerden ve ilaçlardan kaçınılması lazım. Kivi olduğu sürece pazar sıkıntımız yok” şeklinde konuştu.



“Eskiden zengin meyvesiydi, artık her eve girebiliyor”

Kivi alımını gerçekleştiren ve Ordu ağırlıklı olmak üzere bölgeden yaklaşık 500 ton kivi satın almayı hedeflediklerini ifade eden manav Ayhan Yaşar, kivinin önceden zengin meyvesi olarak satıldığını ancak son yıllarda Türkiye’de yetiştirilmeye başlanmasıyla birlikte artık her evde bulunduğunu ifade etti. Yaşar, “Ordu kivisi aroması ve lezzeti ile çok güzel. Bölgede Rize ve Ordu’da yetişen kivilerin aroması dünyada tek. Alıcılarımızın bu bölgeye gelmesini istiyoruz. Bizim hedefimiz bölgeden 500 ton, inşallah tamamlayacağız. Üretim olduğu takdirde alımlar sürecektir” diye konuştu.



“200 kilogram fındık üretiyordum, şuan aynı bahçede yaklaşık 20 ton kivi üretiyorum”

Fındık bahçelerini keserek kivi üretimi yaptığını ifade eden üretici Bekir Baş, kivi ile kazancının daha fazla olduğuna değinerek, “Fındıklar kuruyor ve yetişmiyordu. 4 dönüm araziden 200 kilogram fındık alıyordum. Fındıkları kestim ve kivi diktim. Şu anda ise 15 tonun üzerinde yaklaşık 20 ton kivi yetişiyor. Bu da benim için çok büyük bir rakam” açıklamasında bulundu.

Kivi hasadında çalışan işçiler de toplamanın eğlenceli ve keyifli olduğunu belirtti.

