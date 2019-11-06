Dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dere yatağında mahsur kalan köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçenin Yenikent Mahallesi Merkez Küme Evleri mevkisinde dere yatağında bir köpeğin mahsur kaldığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından köpeği mahsur kaldığı dereden kurtardı.

Birkaç yerinde düşmeden kaynaklı yara olan köpek veteriner tedavisine alındı.

ORDU 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:27

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.