Fatsa’da “Oyuncağım Büyüsün Projesi”

Ordu’nun Fatsa ilçesi Dumlupınar İlkokulu 3F sınıfında organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla öğrencilere “Oyuncağım Büyüsün Projesi” ile peluş oyuncaklarla organ nakli ve bağışı anlatıldı.

Peluş oyuncaklarla organ bağışı uygulama programına Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr.Işıl Aralan, Hastane Müdür Yardımcısı Organ Nakil Koordinatörü Derya Ergül ve öğrenci velileri katıldı.

Kaymakam Ömer Lütfi Yaran peluş oyuncaklarla çocuklara organ nakli ve bağışını güzel bir şekilde anlatılmasına vesile olan 3F sınıfı öğretmeni Emine Mutlu ve Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Organ Nakil Koordinatörü Derya Ergül’ü tebrik etti.



Oyuncaklı yöntemle anlatmayı uygun bulduk

Fatsa Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Organ Nakil Koordinatörü Derya Ergül projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Organ naklini çocuklarımıza nasıl kolay bir şekilde anlatabiliriz diye düşündüğümüzde böyle bir yöntem bulduk. Eski kullanılmayan peluş oyuncaklarını çocuklarımızdan istedik yeni yırtılmış tadilatı gereken peluş oyuncukları toparladık, eski peluş oyuncaklardan yeni peluş oyuncaklara eksik olan yerlerini uzuvlarını nakil etmek koşuluyla organ naklini öğrettik. Bazı çocuklarımız evlerinde bu uygulamayı yaptı bazı çocuklarımızla da bizzat sınıfta bu uygulamayı gerçekleştirdik” dedi.



Bu tür farkındalıklarla organ bağışı inşallah daha da yaygınlaşır

Dumlupınar İlkokulu 3F Sınıfı Öğretmeni Emine Mutlu da yaptığı açıklamada, "Bu konuyu çocuklara anlatmak duygusal anlamda gerçekten zor. Bunu Hastane Müdür Yardımcısı Organ Nakil Koordinatörü Derya Ergül arkadaşımla konuşup nasıl anlatabiliriz onları incitmeden, çok damarlarına basmadan çok duygulandırmadan oyuncaklarda yola çıkalım dedik. Kullanmadıkları ama hala çok sevdikleri oyuncakları yeni oyuncaklarındaki eksik kısımları tamamlayarak böyle bir farkındalık oluşturalım diye düşündük öğrencilerim çok duyarlı çocuklar. Bu konuda çocuklarım ve velilerim bana çok destek oldular. İnşallah toplumda bu tür farkındalıklarla organ bağışı daha da yaygınlaşır” şeklinde konuştu.



Organ bağışı çok kıymetli

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise organ bağışının önemi ilgili çok faydalı bir uygulama olduğunu ifade ederek, “Projede emeği geçen 3F Sınıfı öğretmeni Emine Mutlu ve Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Organ Nakil Koordinatörü Derya Ergül’ü tebrik ederiz. Organ bağışı çok kıymetli. Çocuklara bunu anlatmanın en güzel yolu bu şekilde olsa gerek. Onlar için faydalı bir uygulama. Meslek hayatımda bende ilk defa böyle bir proje ile karşılaştım” diye konuştu.

ORDU 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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