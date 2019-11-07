Medical Park Ordu Hastanesi sağlık turizmi yetki belgesi aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Medical Park Ordu Hastanesi sağlık turizmi yetki belgesi aldı

İHA

Uluslararası standartlarda sağlık hizmetini toplumun her kesimine ulaştırmayı başaran Medical Park Ordu Hastanesi, bölgesinde öncü sağlık kuruluşu olarak sağlık turizmine ve şehre kattığı ekonomik değeri taçlandırdı. Medical Park Ordu Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri Ordu ilinde karşılayan tek özel hastane olarak "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazandı.

Medical Park Ordu Hastanesi sağlık turizmi yetki belgesi aldı

Uluslararası standartlarda sağlık hizmetini toplumun her kesimine ulaştırmayı başaran Medical Park Ordu Hastanesi, bölgesinde öncü sağlık kuruluşu olarak sağlık turizmine ve şehre kattığı ekonomik değeri taçlandırdı. Medical Park Ordu Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri Ordu ilinde karşılayan tek özel hastane olarak “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” almaya hak kazandı.
Medical Park Ordu Hastanesine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi takdim edildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı bildirimde, Medical Park Ordu Hastanesinin Sağlık Turizmi Yetki Belgesi için gerekli kriterlere uygun olduğunun tespit edildiği ifade edilerek, “Medical Park Ordu Hastanesinin Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesini almaya hak kazanarak uluslararası seviyede sağlık hizmeti sunmaya yeterliliği belgelenmiştir” denildi.
Konu hakkında açıklama yapan Medical Park Ordu Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ulvi Güney, şunları kaydetti: “Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında, alanında uzmanlaşmış hekimlerimiz, çağın gereksinimlerine uygun teknolojik cihaz donanımımız ve güler yüzlü hizmet anlayışımız ile yıllardır uluslararası hastalara hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek hastanelerin uyması gereken kriterleri ve gerekli koşulları uygun olarak zaten çok önceden beri bu konuda kendisini hazırlamış bir hastane olarak yönetmeliğe uygun olduğumuz için bakanlığa başvurumuzu yaparak yetki belgemizi aldık. Bu anlamda Ordu’da bu belgeyi almaya hak kazanmış tek özel hastane olmanın mutluluğu ve gururunu yaşamaktayız. Bugüne kadar Gürcistan, Almanya, Hollanda, Avusturya, Afrika ve Amerika gibi dünyanın dört bir yanından gelen hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunduk. Bundan sonra da sağlık turizmi alanında şehrimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

ORDU

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esnaflara kredi müjdesi Yıllık yüzde 8 olan faiz oranı yüzde 6’ya düştü
YEREL HABERLER Esnaflara kredi müjdesi Yıllık yüzde 8 olan faiz ...
Fatsa’da “Oyuncağım Büyüsün Projesi”
YEREL HABERLER Fatsa’da “Oyuncağım Büyüsün Projesi”
Bayan Yavuz 'Salih'in Yeri'nde
YEREL HABERLER Bayan Yavuz 'Salih'in Yeri'nde
Altınordu’ya İŞGEM kurulacak
YEREL HABERLER Altınordu’ya İŞGEM kurulacak
MHP’li Enginyurt’tan Bülent Arınç’a tepki MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: “FETÖ’cülere ağlayanlar en büyük haindir”
YEREL HABERLER MHP’li Enginyurt’tan Bülent Arınç’a tepki MHP Ordu ...
Başkan ‘Beyaz Masa’da: “Alo, ben Hilmi Güler”
YEREL HABERLER Başkan ‘Beyaz Masa’da: “Alo, ben Hilmi Güler”
Fatsa’da organ bağışı etkinliği
YEREL HABERLER Fatsa’da organ bağışı etkinliği
Hamsi 5 liraya düştü, vatandaşlar balıkçılara akın etti Ordu’da kilogramı 5 liradan satılan Karadeniz hamsisi, balıkçıların ve tüketicilerin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Hamsi 5 liraya düştü, vatandaşlar balıkçılara akın ...
4. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER 4. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır ...
Dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Türkiye'nin en fazla kivi üretilen 2. ilinde hasat zamanı Fındıktan sonra en çok gelirin elde edildiği Ordu’da kivi hasadı başladı Aroması ve lezzeti ile farklı olan Ordu kivisi, manavlardan da oldukça fazla talep görüyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin en fazla kivi üretilen 2. ilinde hasat ...
190 yıllık Müslüman mezarlığına gökdelen dikilmiş Karadeniz’in en güzel kıyı ve kumsallarına sahip Ordu’nun en eski mahallesi olan Kirazlimanı’nın denizle buluştuğu alanda yıllar önce inşa edilen otel ve bugünkü gökdelen inşaatının bulunduğu arazide 190 yıl boyunca Müslüman mezarlığı, mescit ile sıbyan mektebi bulunduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER 190 yıllık Müslüman mezarlığına gökdelen ...
Engelli gencin organları 3 kişiye umut oldu
YEREL HABERLER Engelli gencin organları 3 kişiye umut oldu
Ünye, geri dönüşüm ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Ünye, geri dönüşüm ihalesi yapıldı
Tıp öğrencileri beyaz önlük giydi
YEREL HABERLER Tıp öğrencileri beyaz önlük giydi
Kibar: "Kapalı pazar yeri önceliğimiz"
YEREL HABERLER Kibar: "Kapalı pazar yeri önceliğimiz"
Kazada ölen uzman çavuş, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen uzman çavuş, toprağa verildi
Fatsa’da şehit aileleri irtibat bürosu açıldı
YEREL HABERLER Fatsa’da şehit aileleri irtibat bürosu açıldı
Ordu’da geleneksel ‘Kivi Hasat Şenliği’ Bu yıl 12’incisi düzenlenen ‘Kivi Hasat Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Ordu’da geleneksel ‘Kivi Hasat Şenliği’ Bu yıl ...
Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Ordu'da, tepki çeken barınağın 3 sorumlusu görevden alındı
YEREL HABERLER Ordu'da, tepki çeken barınağın 3 sorumlusu görevden ...
Yıkılan balkonun altında kalan şahıs kurtarılamadı
YEREL HABERLER Yıkılan balkonun altında kalan şahıs kurtarılamadı
Başkan Kibar: “2020 Fatsa’da yatırım yılı olacak”
YEREL HABERLER Başkan Kibar: “2020 Fatsa’da yatırım yılı olacak”
Fatsa’da ÖNEM Projesi toplantısı
YEREL HABERLER Fatsa’da ÖNEM Projesi toplantısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X