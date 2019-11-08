Yetiştirdiği kabaklar boyunu geçti 2 metrelik kabak görenleri şaşırtıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesine Dolunay Mahallesi’nde oto kaportacısı Erol Uzun’un iş yeri önünde yetiştirdiği dev kabaklar hem uzunluğuyla hem de yılan şeklindeki görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.

Evinin bahçesinde dev kabağı görenler önünde hatıra fotoğrafı bile çektiriyor. Erol Uzun, "Bu kabağın tohumunu ektiğimde böyle ilginç bir şey beklemiyordum ama görünce ben de şaşırdım. Asmasından kopana kadar bu kabağı muhafaza etmeye çalışacağım. Bazılarını kopardım ve eve getirdim. Herkesin dikkatini çekiyor" dedi.

ORDU 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

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