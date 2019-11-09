Sokak lambasına takılan güvercini itfaiye kurtardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde ayağına ip dolanarak sokak lambasına takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, ilçenin Liseler Mahallesi Niksar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayağına ip dolanan güvercin cadde üzerinde bulunan sokak lambasına takıldı. Güvercinin sesini duyan vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ayağına ip dolanarak lambada asılı kalan güvercini kurtardı.
Vatandaşların alkışları arasında kurtarılan güvercin daha sonra doğal ortamına salındı.
ORDU
09 Kasım 2019 Cumartesi
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