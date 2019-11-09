AK Parti’de eski ve yeni yöneticiler buluştu AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu: “Yeise düşmeyeceğiz”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, partisinin Altınordu İlçe Teşkilatı buluşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, geçmiş dönemlerde Altınordu teşkilatında görev alanlar ve mevcut teşkilat yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya Altınordu İlçe Başkanı Dursun Kurucu, önceki dönem İlçe Başkanı İbrahim Hekim ve AK Parti Ordu İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Burada konuşma yapan Milletvekili Metin Gündoğdu birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Kardeşliğimizi korumalı ve bağlarımızı kuvvetlendirmeliyiz. Yeise düştüğümüz zaman, fitneye girdiğimiz zaman, dışarıdan birileri çıkarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a saldırmaya başlıyor. Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Şu anda Türkiye’de yeni parti kurdurmaya çalışanların tek amacı var. Büyüyen ve güçlenen, terörü temizlemiş bir Türkiye istemiyorlar. Terör devam etsin, iç karışıklık çıksın, bölgede güçlü olmasın istiyorlar. Bizler bir olacağız ve ülkemizin, milletimizin önünün tıkanmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

ORDU 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

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