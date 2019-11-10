Kestiği ağacın altında kalıp öldü

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- ORDU´nun Ulubey ilçesinde motorlu testereyle kestiği ağacın altında kalan Selami Özdemir (60), yaşamını yitirdi.

Olay, dün ilçeye bağlı Kumanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Selami Özdemir'in kurudu için motorlu testereyle kestiği ağaç, üzerine devrildi. Özdemir için yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selami Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özdemir´in cansız bedeni, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



ORDU 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:23

YATSI 18:44

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