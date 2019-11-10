Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu'da kestiği ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motorlu testere ile ağaç kesen Selami Özdemir'in (60) üzerine kestiği ağaç devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özdemir'in cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:23

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.