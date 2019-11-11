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Sahte bal, arıcıların emeğini çalıyor, gerçek balın pazarlanmasını etkiliyor Ordu Arı ...

İHA

Türkiye'de üretim sıralamasında birinci olan Ordu'da üretilen ballar, merdiven altında dolum yapılan sahte bal yüzünden pazarlanamıyor. İnsan sağlığını da tehlikeye sokan sahte bal, arıcıların emeklerinin boşa gitmesine de neden oluyor.

Sahte bal, arıcıların emeğini çalıyor, gerçek balın pazarlanmasını etkiliyor Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi: “Ordu’daki yaklaşık 3 bin 500 arıcımız kaliteli balları üretmek adına seferber oluyor” “Ordu ballarında kalite sıkıntısı yok” “Sahte bal yüzünden gerçek balı pazarlamada sıkıntı yaşıyoruz”

Türkiye’de üretim sıralamasında birinci olan Ordu’da üretilen ballar, merdiven altında dolum yapılan sahte bal yüzünden pazarlanamıyor. İnsan sağlığını da tehlikeye sokan sahte bal, arıcıların emeklerinin boşa gitmesine de neden oluyor.
Dünya bal üretiminde Türkiye, Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Ordu, Türkiye’de en fazla bal üretimi ile birinci sıradaki yerini koruyor. Yaklaşık 550 bin kovan varlığı ve yıllık yaklaşık 15 bin ton bal üretiminin gerçekleştiği Ordu’da üretilen katkısız ballar, merdiven altında üretilen sahte ballar yüzünden pazarlamada da sıkıntı yaşıyor. Ucuz olduğu için tercih edilen ancak insan sağlığına faydası olmadığı gibi zararlı olduğu bilinen sahte ballar, arıcıların emeklerinin de boşa gitmesine neden oluyor. Yaklaşık 4 bin bin kayıtlı arıcının bulunduğu Ordu’da geçtiğimiz yıla göre bu sezon yaşanan yüzde 40’lık rekolte kaybı da arıcıları olumsuz etkiledi.

Bu tesis sahte bala ‘dur’ diyor
Ordu Valiliği himayesinde, Ordu Arıcılık Enstitüsü tarafından yürütülen ’Arım, Balım Peteğim’ projesi kapsamında, arıcılık sektörünün gelişmesi adına 10 milyon euro yatırım yapılarak hizmete açılan BALMER A.Ş. bal paketleme tesisi, üretilen ballarda en küçük zararlı katkı maddesini tespit edebiliyor. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, buraya gelen bütün ballardan numune alınarak laboratuvara gönderildiğini ve analizden geçen balların paketlemesinin yapıldığını belirterek, “Uygun olmayan balları da iade ediyoruz. Ordu’da arıcılarımızın tamamı gezginci. Yaklaşık 3 bin 500 arıcımız Türkiye’nin en az 50 ilinde arıcılık yapıyor. En kaliteli balı üretebilmek için çalışmalarını sürdürüyorlar” dedi.

“Ordu ballarında kalite sıkıntısı yok”
“Tesise gelen ballarda şuana kadar çok fazla sıkıntıya rastlamadık” diyen Çiftçi, “Arıcılarımız uygun olarak ballarını kaliteli bir şekilde üretiyorlar. Arıcılık herkesin birinci işi olduğu için kaliteli bal üretebilmek adına çalışıyorlar. Elde olmayan doğaya atılan ilaçlarda bazen kalıntılar olabiliyor. Bunlar da arıcılarımızın elinde olmayan imkanlar. Onun haricinde kalite anlamında bir sıkıntımız yok” şeklinde konuştu.

“Sahte ballar arıcıların emeğini çalıyor”
Sahte bal üretenlerin, arıcıların emeğini çaldığını ifade eden Çiftçi, “Bunlar için sürekli olarak çalışmalar yapıyoruz. Son 3 ayda gerçekten bakanlığımız sahtekarların üzerine çok fazla gidiyor. Ceza yiyen firmalar var. Memleketin en ücra köşelerinde zor şartlarda arıcılık yapanların daha ağır şekilde cezalandırılmasından yanayız” ifadelerini kullandı.

“Sahte bal yüzünden gerçek balı pazarlamada sıkıntı yaşıyoruz”
2017 yılının son ayında kurulan BALMER A.Ş.’nin sahte balı ortadan kaldırıp insanlara doğal ve katkısız bal sunmak adına çalıştığını ifade eden Çiftçi, özetle şu ifadelere yer verdi:
“Biz gerçek balı pazarlamada sıkıntı yaşıyoruz. Merdiven altı üretimler bizleri sıkıntıya sokuyor. BALMER’in alt yapısını kullanarak göreve geldiğimizden bu güne kadar şu anki bal fiyatlarını arıcılarımız söylesek inanmayacaktı. Bizim arıcımızın balı para edecek diyerek çalıştık. Geçtiğimiz yıl Almanya’ya bir miktar bal gönderimiz yaptık. Bu sene de bir firmaya bir miktar bal göndereceğiz. Önümüzdeki yıllarda da bu durumun daha iyi olacağına inanıyorum.”

“Tesise getirilen ballarda 400’e yakın parametre kontrol ediliyor”
BALMER A.Ş. üretim Müdürü Öykü Şelale Dilaver, gelen bütün teneke ballardan numune alındığını ve hiçbir şekilde arıcıların kendi aldıkları numuneleri kabul etmediklerini ifade ederek, “Bütün tenekeler buraya gelecek ve her tenekeden kendi yöntemimiz ile numune alıyoruz. Bu numune sonucunda analiz sonucunun doğru çıkması ile birlikte paketleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Eğer sonucunda herhangi bir eksiklik olması durumunda arıcılara ürünlerini geri teslime diyoruz. Bu analizlerde 400’e yakın parametre bakılıyor. Herhangi bir eksiklik olduğunda ballar geri teslim ediliyor” ifadelerine yer verdi.

ORDU

11 Kasım 2019 Pazartesi

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