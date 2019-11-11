Fatsa’da ağaçlandırma seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” kampanyasında, Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşması etkinliği Fatsa ilçesinde de gerçekleşti.

Fatsa Orman İşletme Şefliği organizesinde Evkaf Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Kapalı Spor Salonu bahçesindeki okçuluk alanında gerçekleşen 11 milyon fidanın toprakla buluşması etkinliğine Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çeşitli okullardan öğrenci gurupları katıldı.

Fidan dikimi öncesi bir konuşma yapan Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyasında, Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşması etkinliği çerçevesinde Fatsa ilçemizde toplam 3200 adet fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Böylece iki dünya rekoru kırmış oluyoruz. Ağaçlandırma seferberliğinde en çok fidan dikme rekoru ile dünyanın en büyük online fidan diken insan albüm oluşuyor. 1839 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Orman Genel Müdürlüğümüz bu yıl 180. yılını kutlayarak bu seferberliği bu tecrübeyle bu yıl yediden 70’e ağaçlandırma seferberliğine herkesin katılımını bekliyoruz” dedi.

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen’in yaptığı konuşmanın ardından Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçe protokolü saat 11.11’de hep birlikte aynı anda fidan dikimini gerçekleştirdiler.

Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar fidan dikimi sonrası öğrenci guruplarının da fidan dikimlerini katılarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

ORDU 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

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