ORDU´da, sürücüsü Uğur Dizdar'ın (29) kontrolünden çıkan TIR, virajda devrildi. Kazada boya kutuları yola savrulurken, karayolu beyaza boyandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Ünye´nin Nuriye Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu´nda meydana geldi. Uğur Dizdar yönetimindeki 28 AAE 574 plakalı TIR, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu virajda devrildi. TIR´daki boya kutularının döküldüğü yol beyaz renge boyandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Uğur Dizdar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Karadeniz Sahil Yolu´nda ulaşım bir süre dururken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
ORDU
11 Kasım 2019 Pazartesi
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