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Karadeniz yaylalarında sonbahar

İHA

Ordu'da uçsuz bucaksız ormanlarda sarı, yeşil ve kızılın tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Karadeniz yaylalarında sonbahar

Ordu'da uçsuz bucaksız ormanlarda sarı, yeşil ve kızılın tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.
Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaleboynu, Tosunalanı Obası ile Turnalık Yaylası'nı çevreleyen ormanlar sonbaharda göz alıcı renkleriyle adeta kartpostallık görüntüleri ortaya çıkarttı.
Yayladaki farklı ağaç türlerinden oluşan ormanlarda ortaya çıkan renklerle oluşan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor.
Sonbaharın güzelliğinde huzur bulmak isteyenler, özellikle hafta sonları mutlaka yaylayı ziyaret ediyor.

ORDU

12 Kasım 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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