Sonbahar Ulugöl’e yakıştı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Ulugöl’de, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu. Yılın her mevsiminde ayrı güzelliği içerisinde barındıran Ulugöl, yaprakların solmaya başlamasıyla beraber doğaseverlerin akınına uğradı.

Karadeniz’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ulugöl’ü ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ulugöl’ün kelimeler ile ifade edilemeyecek kadar güzellikte bir yer olduğuna değinerek buranın herkes tarafından bilinen turizm merkezi ve destinasyon alanı olacağını söyledi.



“Ulugöl’e özel ilgi gösteriyoruz”

Ulugöl’ün herkes tarafından bilinen turizm merkezi ve destinasyon alanı olacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ulugöl kelimeler ile ifade edilemeyecek kadar güzellikte bir yer. Burası herkes tarafından bilinen turizm merkezi ve destinasyon alanı olacak. Bundan dolayı buraya özel bir ilgi gösteriyoruz. Ulugöl’e Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bungalov evler inşa edeceğiz. Doğası bozulmadan yapılacak olan çalışmalar ile burayı çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Yapacağımız yeniliklerle burası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelecek. Çalışmalarımızın sonucunda güzel işler ortaya çıkacak” dedi.



“Türkiye’mizin keşfedilmemiş yerleri var”

Ulugöl’e herkesin gelmesi gerektiğini tavsiye eden vatandaşlar, “Ulugöl muhteşem manzarasıyla çok güzel bir yer. Türkiyemizin keşfedilmemiş cennet gibi yerleri var. Ulugöl’de bunlardan bir tanesi. Herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştular.

ORDU 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:37

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