Ordu’da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

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Ordu’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonu kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Fatsa ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan bir erkek şüpheli, gözaltına alındı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla tutuklama talebi ile adliyeye sevk edilen şahsın işlemleri ise sürüyor.

ORDU 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:21

YATSI 18:43

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