Ordulu kadınlar çikolata yapmayı öğreniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının (ORMEK) istihdama yönelik çalışmalarından biri olan ‘Butik Çikolata Hazırlama Kursu' İŞKUR iş birliğiyle Ünye ORMEK şubesinde 16 kursiyerin katılımıyla tamamlandı.

Ünye ORMEK kurslarında yaklaşık 1 ay süren eğitimlerde gıda üretiminin ön koşulu olan hijyen ve gıda güvenliği konularında bilgilendirilen kursiyerler, çikolatanın ham maddesi kuvertürün eritilmesi, soğutulması ve kalıplanması konularında da pratik eğitim aldı. Butik çikolatanın muhafazası ve ambalajlanması konusunda bilgi alan kursiyerler, çikolata yapımını pratikte uygulayarak eşsiz lezzetler ortaya çıkardı.



Türkiye’de bir ilk

Sadece bayan değil erkeklerin de katıldığı kurslarda ücretsiz butik çikolata eğitimi verilerek bu anlamda Türkiye’de bir ilke imza atılmaya devam ediliyor. Kursiyerlerin bir kısmı, iş yeri açıp çeşitli illere ürün pazarlarken, diğer bir kısmı da hobi olarak başladığı eğitimin sonrası iş sahibi olmaya hazırlanıyor. Merakla başladıkları kurs sonrası istihdama katılan kursiyerler ise, “Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları ve İŞKUR iş birliği ile Ünye’de düzenlenen ‘Butik Çikolata Hazırlama’ kursuna katıldık. Aldığımız eğitimler bizlerin özgüvenlerini yükseltti. Bölgemizde butik çikolata işletmeleri yaygın olmadığı için halkımızın bu işe olan ilgisi bizleri memnun etti. Evde çikolata yapmak zevk verirken, bu işten para kazanıyor olmak da ayrı bir gurur verici. Bu kursun açılmasında emeği geçen başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve İŞKUR yetkililerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ORDU 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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