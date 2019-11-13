Büyükşehir itfaiyesinden güvercin operasyonu

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Ordu'nun Ünye ilçesinde çam ağacına ayağı takılan güvercin, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda gezen vatandaşlar bir güvercinin çam ağaçları arasında ayağının takılı olduğunu gördü. Vatandaşların Ordu Büyükşehir Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber vermesi üzerine güvercin ayağının takılı olduğu çam ağacından kurtarıldı.

Kurtarma sonrası güvercini yaralı olma ihtimaline karşı kontrol eden ekipler daha sonra onu doğal ortamına saldı.

ORDU 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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