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58 yıl sonra ilk lokma

İHA

Ordu'da yemek borusundaki darlık nedeniyle doğduğu günden beri katı yemekleri yiyemeyen 58 yaşındaki Dursun Demir, yemek borusuna uygulanan endoskopik işlem sonucunda ilk sağlıklı lokmasını yedi.

58 yıl sonra ilk lokma

Ordu’da yemek borusundaki darlık nedeniyle doğduğu günden beri katı yemekleri yiyemeyen 58 yaşındaki Dursun Demir, yemek borusuna uygulanan endoskopik işlem sonucunda ilk sağlıklı lokmasını yedi.
58 yaşındaki Dursun Demir’in hayatı boyunca boğazından katı bir lokma geçmedi. Yemek borusundaki darlık yüzünden katı yemekleri yiyebilmek onun için bir işkenceydi. Bir de iyileşmek amacıyla başvurduğu bir merkezde burnundan ameliyat edilince hayatı tam bir kâbusa dönüştü. Nefesini bile doyasıya alamayan 58 yaşındaki hasta, son çare olarak Medical Park Ordu Hastanesine başvurdu. Burada Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz tarafından uygulanan endoskopik balon dilatasyonu yöntemiyle yemek borusu genişletilen hasta, işlemden 1 saat sonra keyifle yemek yiyebildi.

Yemek borusunda kuş gözü şeklinde darlık çıktı!
Gerçekleştirdiği işlem hakkında bilgi veren Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, şunları kaydetti: “Hasta bize başvurduğunda yemek borusunun (özofagus) girişinde kuşgözü şeklinde tabir ettiğimiz darlık olduğunu tespit ettik. Bu darlığı ‘balon dilatasyonu’ yöntemiyle açtık. İşlem sonrası hastamızda komplikasyon gelişmeden hastaneden rahatlıkla taburcu ettik. Balon dilatasyon yöntemi yemek borusunda darlık olan alanın genişletilmesidir. Bu işlem farklı tekniklerle uygulanabilmektedir. Fakat günümüzde en sık tercih edilen yöntem, endoskopik balon dilatasyonudur. İşlem yaklaşık 30 dakika sürmektedir. İşlem sonrası yemek borusunun delinme ihtimali olduğu için donanımlı merkezlerde ve deneyimli gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılması uygundur. Ayrıca bu hastaların kanser gelişme riskleri sebebiyle sık takip edilmeleri gerekmektedir.”

“Herkesten 1 saat sonra sofradan kalkardım”
Sağlığına kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşayan Dursun Demir ise şunları söyledi: “Kendimi bildim bileli ağız tadıyla ne yemek yiyebildim, ne de rahat bir nefes alabildim. Katı yemek hiç yiyemiyordum, hep sıvı gıdalar tüketmek zorunda kalıyordum. Yemek yemek benim için bir işkence gibiydi. Herkes masadan kalkardı, ben 1 saat sonra kalkardım. Seneler önce askerdeyken yemek yiyemediğim için bu rahatsızlığımdan dolayı ameliyat olmak istedim. Fakat yanlışlıkla burnumdan ameliyat edildiğimi öğrendim. Tabi ki o zamanlar tıp da bu kadar ileri değildi. Bu hastalığı 58 yıl çektim, artık kurtulmam lazımdı. Tedavi arayışına girdim ve bu alanında uzman olduğunu öğrendiğim Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz’e başvurdum. Fuat hocamın yaptığı endoskopik işlem sonrasında sağlığıma kavuştum. Artık sıkıntı yaşamaksızın yemek yiyebiliyor, sağlıklı nefes alıp verebiliyorum. Doktoruma ve Medical Park Ordu Hastanesi’ne çok teşekkür ederim.”

ORDU

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:38
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