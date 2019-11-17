Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ordu’daki hamsi şenliğinde 1 buçuk ton hamsi tüketildi Gülyalı ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen ...

İHA

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen hamsi şenliğinde, yaklaşık bir buçuk ton hamsi tüketildi.
Gülyalı ilçesine bağlı Kestane Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel hamsi şenliklerinin 5’incisi gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın bir araya geldiği etkinlikte, ızgarada ve tavada pişirilen hamsiler vatandaşlara ikram edildi. Her yıl düzenlenen ve insanların bir araya geldiği etkinlikte yaklaşık bir buçuk ton hamsi tüketildi.
Etkinliğe katılan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, bu yıl 5’incisi organize edilen hamsi şenliğinin, insanları bir araya getirdiğini ifade ederek, “Ordu’da Gülyalı ilçesi, en lezzetli balıkların yenildiği yerdir. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz, emek verenlere ve katkı sunanlara teşekkür ediyoruz” dedi.
Mahalle Muhtarı Yusuf Yurtseven, bu tür etkinliklerin insanları bir araya getirdiğini ve kaynaştırdığını ifade etti. Hamsi şenliği ve buna benzer etkinlikler sayesinde gurbetçilerin de memleketlerine gelerek hasret giderdiklerini anlatan Muhtar Yurtseven, “Vatandaşlarımız en azından yılda bir kere de olsa dede topraklarına geliyor ve görmedikleri arkadaşlarını görmüş oluyor, herkes için çok güzel oluyor” şeklinde konuştu.
Balıkları pişiren Aşçı Hicabi Yılmaz, yaklaşık 50 kişi ile birlikte yaklaşık bir buçuk ton hamsinin pişirilip, insanlara ikram edildiğini ifade ederek, “Izgara, tava olarak ikram ediyoruz ve yanında salata ve helva veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar ise buradaki amacın hamsi yemek olmadığını, birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu ifade etti.
Şenlikte ayrıca vatandaşlar, çalan şakılar ve türküler eşliğinde doyası eğlendi.

ORDU

17 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çöp alanı paraşüt pisti oluyor
YEREL HABERLER Çöp alanı paraşüt pisti oluyor
OTSO’nun projesi örnek oldu
YEREL HABERLER OTSO’nun projesi örnek oldu
Fatsa'da 2 bin 274 kişiye kan şeker ölçümü yapıldı
YEREL HABERLER Fatsa'da 2 bin 274 kişiye kan şeker ölçümü yapıldı
Baba mesleği turşu yapıp satıyor, siparişlere yetiştiremiyor
YEREL HABERLER Baba mesleği turşu yapıp satıyor, siparişlere ...
Arılara meydan okudu Ordulu ünlü bal üreticisi Abdülkadir Yirmibeşoğlu, arıların insanlara '12.00-15.00 saatleri arasında' saldırmadığını kanıtladı
YEREL HABERLER Arılara meydan okudu Ordulu ünlü bal üreticisi ...
Ünye OSB’de kamulaştırma tamam, sıra ihalede
YEREL HABERLER Ünye OSB’de kamulaştırma tamam, sıra ihalede
Kibar: "Birlikte yöneteceğiz"
YEREL HABERLER Kibar: "Birlikte yöneteceğiz"
Kızılay’ı resimle anlatan miniklere ödül
YEREL HABERLER Kızılay’ı resimle anlatan miniklere ödül
Okul kantinlerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Okul kantinlerine sıkı denetim
Ordu'da orman yangınları kontrol altında
YEREL HABERLER Ordu'da orman yangınları kontrol altında
Melet Köprüsü tamamlandı
YEREL HABERLER Melet Köprüsü tamamlandı
Perşembe’de sahiller temizleniyor
YEREL HABERLER Perşembe’de sahiller temizleniyor
‘Mavi Balina’ yüzünden intihar ettiği düşünülen liseli toprağa verildi
YEREL HABERLER ‘Mavi Balina’ yüzünden intihar ettiği düşünülen ...
Ordu’da evsizler için otel kiralandı
YEREL HABERLER Ordu’da evsizler için otel kiralandı
Kemer köprü ve şelale turizm kazandırılmak isteniyor
YEREL HABERLER Kemer köprü ve şelale turizm kazandırılmak isteniyor
Baba ve kız aynı hastanede şifa dağıtıyor Ordu’da baba ve kızı aynı hastanede doktorluk yapıyor
YEREL HABERLER Baba ve kız aynı hastanede şifa dağıtıyor Ordu’da ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X