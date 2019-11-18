Başkan Kibar kan bağışında bulundu

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Fatsa Adliyesi Kan Bağışlıyor” kampanyası çerçevesinde Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda Kızılay Tırı’na kan bağışında bulunmak üzere Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu ve Kızılay Fatsa Şubesi yetkilisi Erdoğan Kısacık ile birlikte gelen Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Bu anlamlı kampanya nedeniyle Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığımız olmak üzere Ordu Baromuza ve Kızılay Ordu Şubemizde görev alan arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kan bağışının nedenli önemli olduğunu ve böyle bir kampanyanın destek vermenin bizler açısından faydalı olacağını belirtmek istiyorum ve tüm vatandaşlarımızı kan bağışı kampanyasına davet ediyorum” dedi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu da Başkan İbrahim Etem Kibar’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

ORDU 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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