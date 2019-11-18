Tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunOrdu kara yolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğla yüklü tır düz yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle SamsunOrdu kara yolunda trafik bir süre aksadı.

ORDU 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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