Uçakta fındıklı baklava sürprizi THY'ye fındıklı baklava cevabı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Türk Hava Yolları’nın(THY) 17 Kasım Dünya Baklava Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında yayınladığı ‘Baklava cevizli mi olsun fıstıklı mı?’ şeklindeki tartışmasına ‘fındıklı baklava’ ile katıldı. Başkan Güler, yaptırdığı fındıklı baklavayı THY uçağı ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye gönderdi.

Türk Hava Yolları, 17 Kasım Dünya Baklava Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında "Dünya Baklava Günü'nde akıllarda tek soru: cevizli mi, fıstıklı mı? Seçiminiz ne olursa olsun, Turkish Airlines Lounge alanlarında lezzetli baklavalarımız sizi bekliyor” mesajını paylaştı. Bunun üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye ithafen gönderdiği paylaşımda, "Fıstıklı mı iyi yoksa cevizli mi bilmem, ama fındıklının her ikisinden de iyi olduğuna eminim. Bilal Ekşi önderliğinde başarıdan başarıya koşarak bir Dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları, bence en kısa sürede Ordu fındığından yapılan baklavayı menüsüne ekleyecektir" yanıtını verdi.

Başkan Güler'in 'Fındıklı Baklava' önerisine sessiz kalmayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise Ordu yöresine ait bir türküden esinlenerek, "Sayın Başkanım, mesaj alındı. Yine yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak baklavanın halları" diyerek esprili bir dille Başkan Güler’e sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Başkan Güler, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin verdiği cevaba karşılık iki tepsi fındıklı baklava yaptırarak OrduGiresun Havalimanına gitti. Burada elindeki 2 tepsi fındıklı baklava ile THY’ye ait uçağa giden Başkan Güler, 1 tepsi baklavayı uçakta bulunan personele ikram ederken elinde bulunan diğer tepsiyi de THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye iletmek üzere uçağın pilotuna teslim etti.



“Fındıklı baklavayı tüm dünyada yaygınlaştırmak istiyoruz”

Fındığın yerli bir ürün olduğu üzerinde duran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, “Türk Hava Yolları sosyal medya üzerinden yapmış olduğu anketle fıstıklı ve cevizli baklavayı oylamaya sunmuştu. Biz de buna fındığı ilave etmek istedik. Fındık hem yerli hem de çok lezzetli olan bir ürünümüz. İnşallah bundan sonra herkes fındıklı baklavayı da yaygın olarak tadacaktır. Hava limanına gelerek Bilal Bey’e fındıklı baklavamızdan gönderdik. Kendisine sosyal medyadan fındıklı baklavayı önerdiğimizde kendisi ‘yine yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak baklavanın halları’ diyerek bizlere zekice bir cevap göndermişti. Bilal Bey’in damak zevkinin de zekâsı kadar parlak olduğunu düşünüyorum. Böylelikle fındıklı baklavayı tüm dünyada yaygınlaştırmak istiyoruz” diye konuştu.

ORDU 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:44

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