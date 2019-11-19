Uçakta fındıklı baklava sürprizi THY'ye fındıklı baklava cevabı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uçakta fındıklı baklava sürprizi THY'ye fındıklı baklava cevabı

İHA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Türk Hava Yolları'nın(THY) 17 Kasım Dünya Baklava Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında yayınladığı 'Baklava cevizli mi olsun fıstıklı mı?' şeklindeki tartışmasına 'fındıklı baklava' ile katıldı. Başkan Güler, yaptırdığı fındıklı baklavayı THY uçağı ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye gönderdi.

Uçakta fındıklı baklava sürprizi THY'ye fındıklı baklava cevabı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Türk Hava Yolları’nın(THY) 17 Kasım Dünya Baklava Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında yayınladığı ‘Baklava cevizli mi olsun fıstıklı mı?’ şeklindeki tartışmasına ‘fındıklı baklava’ ile katıldı. Başkan Güler, yaptırdığı fındıklı baklavayı THY uçağı ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye gönderdi.
Türk Hava Yolları, 17 Kasım Dünya Baklava Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında "Dünya Baklava Günü'nde akıllarda tek soru: cevizli mi, fıstıklı mı? Seçiminiz ne olursa olsun, Turkish Airlines Lounge alanlarında lezzetli baklavalarımız sizi bekliyor” mesajını paylaştı. Bunun üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye ithafen gönderdiği paylaşımda, "Fıstıklı mı iyi yoksa cevizli mi bilmem, ama fındıklının her ikisinden de iyi olduğuna eminim. Bilal Ekşi önderliğinde başarıdan başarıya koşarak bir Dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları, bence en kısa sürede Ordu fındığından yapılan baklavayı menüsüne ekleyecektir" yanıtını verdi.
Başkan Güler'in 'Fındıklı Baklava' önerisine sessiz kalmayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise Ordu yöresine ait bir türküden esinlenerek, "Sayın Başkanım, mesaj alındı. Yine yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak baklavanın halları" diyerek esprili bir dille Başkan Güler’e sosyal medya üzerinden cevap verdi.
Başkan Güler, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin verdiği cevaba karşılık iki tepsi fındıklı baklava yaptırarak OrduGiresun Havalimanına gitti. Burada elindeki 2 tepsi fındıklı baklava ile THY’ye ait uçağa giden Başkan Güler, 1 tepsi baklavayı uçakta bulunan personele ikram ederken elinde bulunan diğer tepsiyi de THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye iletmek üzere uçağın pilotuna teslim etti.

“Fındıklı baklavayı tüm dünyada yaygınlaştırmak istiyoruz”
Fındığın yerli bir ürün olduğu üzerinde duran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, “Türk Hava Yolları sosyal medya üzerinden yapmış olduğu anketle fıstıklı ve cevizli baklavayı oylamaya sunmuştu. Biz de buna fındığı ilave etmek istedik. Fındık hem yerli hem de çok lezzetli olan bir ürünümüz. İnşallah bundan sonra herkes fındıklı baklavayı da yaygın olarak tadacaktır. Hava limanına gelerek Bilal Bey’e fındıklı baklavamızdan gönderdik. Kendisine sosyal medyadan fındıklı baklavayı önerdiğimizde kendisi ‘yine yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak baklavanın halları’ diyerek bizlere zekice bir cevap göndermişti. Bilal Bey’in damak zevkinin de zekâsı kadar parlak olduğunu düşünüyorum. Böylelikle fındıklı baklavayı tüm dünyada yaygınlaştırmak istiyoruz” diye konuştu.

ORDU

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı martı tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı martı tedavi altına alındı
Bu helvayı yiyen kışın üşümüyor Ordu’nun meşhur cevizli helvası, kış aylarında sıcak tutuyor, lezzetiyle beğeniliyor Satışa hazırlanması 3 gün süren cevizli helvanın püf notası ise odun ateşinde pişirme ve malzemelerin kalitesi olarak gösteriliyor
YEREL HABERLER Bu helvayı yiyen kışın üşümüyor Ordu’nun meşhur ...
Tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Başkan Kibar kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Kibar kan bağışında bulundu
Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Feyzi: "Bu yıl fındıkta patron TMO"
YEREL HABERLER Feyzi: "Bu yıl fındıkta patron TMO"
Uyuşturucu kullananlara sıkı kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullananlara sıkı kontrol
Ordu’da kaçak içki-sigaraya geçit yok
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak içki-sigaraya geçit yok
Ordu’da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor
YEREL HABERLER Ordu’da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor
Ordu’da son bir haftada 114 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Ordu’da son bir haftada 114 araç trafikten men edildi
'Hamsi Şenliği'nde 2 ton hamsi tüketildi
YEREL HABERLER 'Hamsi Şenliği'nde 2 ton hamsi tüketildi
Ordulu dağcılar doğa yürüyüşünde
YEREL HABERLER Ordulu dağcılar doğa yürüyüşünde
Denizin üstündeki havalimanı 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi Ordu-Giresun Havalimanı, hizmete girdiği günden bu yana 4 milyon 192 bin yolcuya hizmet verdi
YEREL HABERLER Denizin üstündeki havalimanı 4 milyondan fazla ...
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Ağrı 1970 Spor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Ağrı 1970 Spor: 2
Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı
YEREL HABERLER Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı
5 ton hamsi festivalde dağıtıldı
YEREL HABERLER 5 ton hamsi festivalde dağıtıldı
Ordu’daki hamsi şenliğinde 1 buçuk ton hamsi tüketildi Gülyalı ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen hamsi şenliğinde renkli görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Ordu’daki hamsi şenliğinde 1 buçuk ton hamsi ...
Çöp alanı paraşüt pisti oluyor
YEREL HABERLER Çöp alanı paraşüt pisti oluyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X