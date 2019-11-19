Ordu’da 77 km boyunca uzanan havza üzerinde Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bolaman havzasının ıslah edilmesi için Temmuz ayında başlatılan çalışma giderek genişliyor.

Bolaman havzasının ıslah çalışmasıyla birlikte susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi problemlerden arındırılarak tarım, hayvancılık, turizm ve orman unsurlarıyla zenginleştirilerek yöre insanına ekonomik istihdam sağlayan ve ekosistemiyle anılan bir havzaya dönüşmesi hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in başlattığı çalışma doğrultusunda geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Karayolları Samsun Bölge Müdürü Murat Gönenli, DSİ Samsun Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı İbrahim Ergüven, Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, OSKİ Genel Müdürü Murat Uslu ve Dünya Bankası Uzman Heyeti katıldı.

Toplantıda, havza üzerinde bulunan derelerde ciddi boyutta kirlilik, evsel ve katı atık yönetiminde yetersizlik, bitkisel ve hayvansal üretimde azalma, doğa turizmi ve geleneksel turizmde planlama ve uygulama eksikliği, ormanlar başta olmak üzere doğal kaynakların kullanımda eksiklik, susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi problemlerin ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Islah çalışmasına katılan paydaş kurumlar, havza üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Paydaş kurumlar tarafından yapılan sunumlarda; havza üzerindeki su kaynaklarının rehabilite edilerek korunması, doğa ve çevrenin korunması, havza üzerinde bulunan ilçelerin birbirleriyle olan yolların yenilenmesi, içme suyu yetersizliğinin ortadan kaldırılması için şebeke ve alt yapı çalışması yapılması, sel, heyelan ve taşkın olaylarının önüne geçmek için arazinin rehabilite edilmesi, yöre insanının ekonomik ve sosyal sorunlarının iyileştirilmesi için hayvancılık, tarım ve turizm gibi kırsal kalkınma projelerine yönlendirilmesi hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Bolaman ıslahı projesine Ordu’yu ilgilendiren bir proje olarak bakılmaması gerektiğini belirtti. Güler, “Bu proje aynı zamanda ekosistem açısından bir kalkınma, yaşam kalitesini yükseltme projesidir. Bu projeyi uygularken karşımıza ekonomik, sosyal, turizm, tarım alanlarında yeni sahalar açılacak. Bu projeyi paydaş kurumlarla bir takım bütünlüğü içerisinde gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu taşıyorum” dedi.

Paydaş kurum yöneticileri toplantının ardından havza üzerinde bulunan ilçeleri ziyaret ederek yapılacak çalışmaları ele aldı.

ORDU 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:44

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