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Veteriner Fakültesi geliyor Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Ordu Üniversitesi ve Tıp ...

İHA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da bir Veteriner Fakültesi kurulması için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Veteriner Fakültesi geliyor Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Ordu Üniversitesi ve Tıp Fakültesini Ordu’ya kazandıran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Veteriner Fakültesi kurulması için kolları sıvadı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Yakında resmi müracaatımızı yapıyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da bir Veteriner Fakültesi kurulması için çalışma başlattıklarını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 2006 yılında Ordu Üniversitesi ve Tıp Fakültesini Ordu’ya kazandıran ve bugün 3 enstitü, 12 fakülte, 2 yüksekokul ve 10 meslek yüksekokulunun bulunduğu kampüs haline gelmesini sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Veteriner Fakültesi için kolları sıvadı.
Son dönemin en büyük ihtiyaçları arasında görülen Veteriner Fakültesinin Ordu Üniversitesi bünyesine kazandırılması için görüşme ve temaslarda bulunan Başkan Güler, yakın zamanda resmi müracaatın yapılacağını söyledi.
Başkan Güler, “Ordu’da Veteriner Fakültesi için kolları sıvadık. Başlattığımız hayvancılık projeleri ve bölgemizde sokak hayvanları konusunda artan çağdaş ihtiyaçlar Ordu’da bir Veteriner Fakültesine büyük ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. Bu konuda Ordu Üniversitesi Rektörümüze öneride bulundum, çok olumlu karşıladı. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile verimli bir görüşme yaptım. Yaptığım görüşmeler sonucunda resmî müracaatımızı yapıyoruz. İnşallah Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve Ordu Üniversitemizin entegrasyonu sonucunda modern bir Veteriner Fakültesine süratle kavuşacağız” dedi.
Başkan Güler, Veteriner Fakültesi’nin kurulmasıyla insanlığın ve doğanın vazgeçilmez unsuru olan hayvan sağlıklarının korunması, büyük ve küçükbaş hayvanlar, arı, su canlıları ve kümes hayvanlarının beslenmesi, üretimi, ıslahı, yetiştirilmesi ve verimliliklerinin arttırılması, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin üretim teknolojisi ve insan tüketimine uygunluğunun her aşamadaki sağlık kontrolünün yapılabileceğini kaydetti.

ORDU

20 Kasım 2019 Çarşamba

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