Başkan Tavlı: “Ünyemizin kıymetini bilelim” Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı: “Gelecek nesillere rahat yaşanabilir bir Ünye bırakacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Tavlı: “Ünyemizin kıymetini bilelim” Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı: “Gelecek nesillere ...

İHA

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Şehrimizin hangi bölgesinden olursa olsun insanımıza efendi değil hizmetkâr olma anlayışıyla gayret göstereceğiz ve hizmet edeceğiz. Bu şehri birlikte istişare ederek yönetecek ve geliştirerek gelecek nesillere rahat yaşanabilir bir Ünye bırakacağız" dedi.

Başkan Tavlı: “Ünyemizin kıymetini bilelim” Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı: “Gelecek nesillere rahat yaşanabilir bir Ünye bırakacağız”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Şehrimizin hangi bölgesinden olursa olsun insanımıza efendi değil hizmetkâr olma anlayışıyla gayret göstereceğiz ve hizmet edeceğiz. Bu şehri birlikte istişare ederek yönetecek ve geliştirerek gelecek nesillere rahat yaşanabilir bir Ünye bırakacağız” dedi.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ‘Dünya Şehircilik Günü’ dolayısıyla mimarlar, mühendisler ve teknikerlerle kahvaltı programında bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Tavlı, Ünye’nin geleceğe daha yaşanabilir taşınması için planlamayı çok önemsediklerini ifade etti. Başkan Tavlı, “Kent demek, medeniyet demektir. O medeniyetin sürdürülebilir ve sağlıklı olabilmesi için de bir takım şartlar vardır. Bu şartların başında da planlama gelir. Göreve geldiğimizden beri yapmaya çalıştığımız işte budur, planlama. Her şeyin başı planlama. Bir şehrin, kentin, hele ki konu Ünye’nin planlaması ise bunu daha da çok önemsiyoruz. Şehir planlaması sadece çizim, ölçü, kat, yeşil alan ya da yol demek değildir. Şehir planlaması, aynı zamanda kent bilincini ve kültürünü korumak ve ileriye taşımak demektir. Bu kentin değerleri ve markaları var. Bu kentin bir tarihi var. Geçmişten bugüne gelen tarihimizi, kültürümüzü ve şehrimizi marka yapan değerleri bilmek, şehrimizi tanımak zorundayız” diye konuştu.

“Ünye’mizin gelişimi için teknik arkadaşlarımıza büyük görevler düşüyor”
İlçede ciddi planlamalara ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Tavlı, şöyle devam etti: “Proje, tasarım yapan, projeleri çizenler ve uygulamaları ile yaşam mekanlarımızı şekillendiren, inşa edenlerden ricamız, bu cennet şehrimizin kıymetini bilelim. Şehirlerimizi eski fotoğraflardaki, şarkı türkülerdeki güzellikleri ile anmayalım. Andığımız şekilde yaşatalım. Şehrimizi planlarken, mutlaka o kentte kentlilik bilinci oluşturulması ve kent kültürünün oluşturulması için nasıl bir planlama yapılacağı konusunda akıl yürütmeniz gerekir ki işte bunun için sizlerle bir aradayız. Ünyemizin gelişimi için siz mimar mühendislere, şehir planlamacılarına, tekniker arkadaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Teknik ve bilimsel akla her zaman ihtiyacımız var. Hem kent hem de yöre ile ilgili planlarımızı bozmaz ve gelişme planlarımızı da sağlıklı yapabilirsek kenti yaşanır kılabiliriz. Bu nedenle çok ciddi planlamalara ihtiyacımız var. İhtiyacımız, daha temiz hava, daha geniş yeşil alanlar ve tüm canlılar için daha güzel Ünye’dir.”

“Gelecek nesillere rahat yaşanabilir bir Ünye bırakacağız”
Şehri istişare ile yönettiklerini ve kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şunları söyledi: “Kentin planlanması ve gelişim alanlarının oluşturulması konusunda yönetim olarak biz, teknik adamlar olarak sizler ve kentin diğer dinamikleri ile hep beraber bulunduğumuz kentin nasıl ilerlemesi gerektiğini ya da mevcut durumun nasıl iyileştirilebileceği konusunda planlamaları yapmalıyız. Bu konuda da her zaman kapılarımız açıktır. Biz geçmişimizden aldığımız bu ilhamla insan odaklı hizmet siyasetine inanan bir belediye olarak insanımıza hizmeti bir lütuf değil bir sorumluluk bileceğiz. Şehrimizin hangi bölgesinden olursa olsun insanımıza efendi değil hizmetkâr olma anlayışıyla gayret göstereceğiz ve hizmet edeceğiz. Bu şehri birlikte istişare ederek yönetecek ve geliştirerek gelecek nesillere rahat yaşanabilir bir Ünye bırakacağız.”
Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, Türkiye Teknikerler Birliği Ordu İl Başkanı Musa Kıranlı ve ilçede görev yapan mimar, mühendis ve teknikerler katıldı.

ORDU

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Veteriner Fakültesi geliyor Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Ordu Üniversitesi ve Tıp Fakültesini Ordu’ya kazandıran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Veteriner Fakültesi kurulması için kolları sıvadı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Yakında resmi müracaatımızı yapıyoruz”
YEREL HABERLER Veteriner Fakültesi geliyor Enerji Ve Tabii Kaynaklar ...
Seyir halindeki otomobile tomruk yuvarlandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobile tomruk yuvarlandı
Araçlarda ‘kışlık bakım’ uyarısı Kış aylarında araçlar için hayati önem taşıyan ‘kışlık bakım’ yapılmadığı takdirde 20 bin liralık hasarla sonuçlanabiliyor Yakıt tüketiminin de düşmesini sağlayan kışlık ve periyodik bakım, motor ömrünü de uzatıyor
YEREL HABERLER Araçlarda ‘kışlık bakım’ uyarısı Kış aylarında ...
Çambaşı Yaylası'nda gönüllerince eğlendiler
YEREL HABERLER Çambaşı Yaylası'nda gönüllerince eğlendiler
Ordu’daki trafik kazalarının yarısı aşırı hızdan
YEREL HABERLER Ordu’daki trafik kazalarının yarısı aşırı hızdan
Ordu’da toplu konut için arazi aranıyor
YEREL HABERLER Ordu’da toplu konut için arazi aranıyor
Doğanın rehberini resimlere anlattı
YEREL HABERLER Doğanın rehberini resimlere anlattı
Dolmuş minibüs alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Dolmuş minibüs alevlere teslim oldu
Bolaman havzası ıslah ediliyor Bugüne kadar sel, heyelan, su taşkını ve kirlilik ile anılan 77 km uzunluğunda ve 7 ilçeden geçen Bolaman Irmağı havzasının ıslahı için temmuz ayında başlatılan çalışmada uygulama aşamasına geçiliyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Bolaman havzası ekonomik, sosyal, tarım, turizm projeleriyle anılacak”
YEREL HABERLER Bolaman havzası ıslah ediliyor Bugüne kadar sel, ...
En fazla pil toplayan okula ödül
YEREL HABERLER En fazla pil toplayan okula ödül
Fatsa'da 'Sıfır Atık Projesi'
YEREL HABERLER Fatsa'da 'Sıfır Atık Projesi'
THY´nin `cevizli mi, fıstıklı mı?´ sorusuna Ordu´dan yanıt: Fındıklı baklava
YEREL HABERLER THY´nin `cevizli mi, fıstıklı mı?´ sorusuna Ordu´dan ...
Havuzda mahsur kalan tilkiyi vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Havuzda mahsur kalan tilkiyi vatandaşlar kurtardı
'Bir İyilik Yap İyilik Bul' mağazası
YEREL HABERLER 'Bir İyilik Yap İyilik Bul' mağazası
Yaralı martı tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı martı tedavi altına alındı
Uçakta fındıklı baklava sürprizi THY'ye fındıklı baklava cevabı
YEREL HABERLER Uçakta fındıklı baklava sürprizi THY'ye fındıklı ...
Bu helvayı yiyen kışın üşümüyor Ordu’nun meşhur cevizli helvası, kış aylarında sıcak tutuyor, lezzetiyle beğeniliyor Satışa hazırlanması 3 gün süren cevizli helvanın püf notası ise odun ateşinde pişirme ve malzemelerin kalitesi olarak gösteriliyor
YEREL HABERLER Bu helvayı yiyen kışın üşümüyor Ordu’nun meşhur ...
Tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Başkan Kibar kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Kibar kan bağışında bulundu
Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Feyzi: "Bu yıl fındıkta patron TMO"
YEREL HABERLER Feyzi: "Bu yıl fındıkta patron TMO"
Uyuşturucu kullananlara sıkı kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullananlara sıkı kontrol
Ordu’da kaçak içki-sigaraya geçit yok
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak içki-sigaraya geçit yok
Ordu’da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor
YEREL HABERLER Ordu’da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X