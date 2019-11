Başkan Tavlı: “Ünyemizin kıymetini bilelim” Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı: “Gelecek nesillere rahat yaşanabilir bir Ünye bırakacağız”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Şehrimizin hangi bölgesinden olursa olsun insanımıza efendi değil hizmetkâr olma anlayışıyla gayret göstereceğiz ve hizmet edeceğiz. Bu şehri birlikte istişare ederek yönetecek ve geliştirerek gelecek nesillere rahat yaşanabilir bir Ünye bırakacağız” dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ‘Dünya Şehircilik Günü’ dolayısıyla mimarlar, mühendisler ve teknikerlerle kahvaltı programında bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Tavlı, Ünye’nin geleceğe daha yaşanabilir taşınması için planlamayı çok önemsediklerini ifade etti. Başkan Tavlı, “Kent demek, medeniyet demektir. O medeniyetin sürdürülebilir ve sağlıklı olabilmesi için de bir takım şartlar vardır. Bu şartların başında da planlama gelir. Göreve geldiğimizden beri yapmaya çalıştığımız işte budur, planlama. Her şeyin başı planlama. Bir şehrin, kentin, hele ki konu Ünye’nin planlaması ise bunu daha da çok önemsiyoruz. Şehir planlaması sadece çizim, ölçü, kat, yeşil alan ya da yol demek değildir. Şehir planlaması, aynı zamanda kent bilincini ve kültürünü korumak ve ileriye taşımak demektir. Bu kentin değerleri ve markaları var. Bu kentin bir tarihi var. Geçmişten bugüne gelen tarihimizi, kültürümüzü ve şehrimizi marka yapan değerleri bilmek, şehrimizi tanımak zorundayız” diye konuştu.



“Ünye’mizin gelişimi için teknik arkadaşlarımıza büyük görevler düşüyor”

İlçede ciddi planlamalara ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Tavlı, şöyle devam etti: “Proje, tasarım yapan, projeleri çizenler ve uygulamaları ile yaşam mekanlarımızı şekillendiren, inşa edenlerden ricamız, bu cennet şehrimizin kıymetini bilelim. Şehirlerimizi eski fotoğraflardaki, şarkı türkülerdeki güzellikleri ile anmayalım. Andığımız şekilde yaşatalım. Şehrimizi planlarken, mutlaka o kentte kentlilik bilinci oluşturulması ve kent kültürünün oluşturulması için nasıl bir planlama yapılacağı konusunda akıl yürütmeniz gerekir ki işte bunun için sizlerle bir aradayız. Ünyemizin gelişimi için siz mimar mühendislere, şehir planlamacılarına, tekniker arkadaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Teknik ve bilimsel akla her zaman ihtiyacımız var. Hem kent hem de yöre ile ilgili planlarımızı bozmaz ve gelişme planlarımızı da sağlıklı yapabilirsek kenti yaşanır kılabiliriz. Bu nedenle çok ciddi planlamalara ihtiyacımız var. İhtiyacımız, daha temiz hava, daha geniş yeşil alanlar ve tüm canlılar için daha güzel Ünye’dir.”



“Gelecek nesillere rahat yaşanabilir bir Ünye bırakacağız”

Şehri istişare ile yönettiklerini ve kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şunları söyledi: “Kentin planlanması ve gelişim alanlarının oluşturulması konusunda yönetim olarak biz, teknik adamlar olarak sizler ve kentin diğer dinamikleri ile hep beraber bulunduğumuz kentin nasıl ilerlemesi gerektiğini ya da mevcut durumun nasıl iyileştirilebileceği konusunda planlamaları yapmalıyız. Bu konuda da her zaman kapılarımız açıktır. Biz geçmişimizden aldığımız bu ilhamla insan odaklı hizmet siyasetine inanan bir belediye olarak insanımıza hizmeti bir lütuf değil bir sorumluluk bileceğiz. Şehrimizin hangi bölgesinden olursa olsun insanımıza efendi değil hizmetkâr olma anlayışıyla gayret göstereceğiz ve hizmet edeceğiz. Bu şehri birlikte istişare ederek yönetecek ve geliştirerek gelecek nesillere rahat yaşanabilir bir Ünye bırakacağız.”

Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, Türkiye Teknikerler Birliği Ordu İl Başkanı Musa Kıranlı ve ilçede görev yapan mimar, mühendis ve teknikerler katıldı.

ORDU 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:14

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.