Doğu Karadeniz Bölgesi rektörleri bir araya geldi

Doğu Karadeniz Üniversitesi Rektörleri, Artvin Çoruh Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda Doğu Karadeniz Üniversitesi Rektörleri ile bir araya geldi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile birlikte Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu katıldı.

Üniversitekentbölge iş birliği yaklaşımının önemine dikkat çekilen toplantıda bölge üniversiteleri arasındaki birliktelik ve dayanışmanın daha da artırılması, büyüyen ve hızla gelişen üniversiteler arasında sosyal ve bilimsel alanlarda gerçekleştirilecek ortak projeler ve iş birlikleri, bölgenin eğitim durumu ve sorunları ile üniversitelerin bölgeye katkıları gibi pek çok hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ORDU 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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