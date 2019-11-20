"Sağlıklı dişler için süt ve peynir tüketin"

Diş sağlığı için en etkili koruyucu yöntemlerin başında ağız hijyenini sağlamanın geldiğini vurgulayan Diş Hekimi Dt. Samet Akbaş, “Süt ve peynir ürünlerinin düzenli tüketilmesi, tükürük içinde bakteri oluşumunu azaltarak dişlerin çürümesi riskini azaltır” dedi.

Diş Hekimleri Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü nedeniyle önemli bilgiler veren Medical Park Ordu Hastanesi Diş Hekimi Dt. Samet Akbaş, ‘hastalığın ortaya çıkmadan önlenmesi’ anlamına gelen koruyucu tedavilerin diş sağlığında önemli bir rol oynadığını söyledi. En basit ve en etkili koruyucu yöntemlerin başında ağız hijyenini sağlamak geldiğini vurgulayan Dt. Samet Akbaş, şu bilgileri verdi:

“Ağız hijyeni; diş fırçalama, dil fırçalama ve ara yüz fırçası veya diş ipleriyle diş arası temizliğinin yapılmasıdır. Dişlerimizi günde 2 defa, en az 2 dakika süreyle fırçalamayız. Bu fırçalama her dişin yüzeyine 56 darbe gelecek şekilde yapılmalıdır. Ağız ve diş sağlığı için ağız hijyenini sağlamak kadar, tüketilen gıdaların doğru seçilmesi de önemlidir. Özellikle karbonhidrat ve şeker içeren gıdalardan, asitli içeceklerden uzak durmak gereklidir. Bu tarz gıdalar bakteri oluşumunu artırarak diş yüzeyinde gıda tutulumu yapar. Süt ve peynir ürünlerinin düzenli tüketilmesi, tükürük içinde bakteri oluşumunu azaltarak dişlerin çürümesi riskini azaltır. Bu ürünlerin vücudumuz için gerekli olan kalsiyum ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, diş çürüklerini önleyici etkisi de vardır. Özellikle yeni başlayan diş çürüklerinin yeniden minerallenmesini sağlar, tükürük akışını uyararak dişlerin arasındaki gıda artıklarının uzaklaştırılmasını kolaylaştırır”



Diş korkusu olanlara anestezi altında tedavi seçeneği

Diş sağlığının çok önemli olduğunu ve bir çok önemli hastalığı tetikleyebildiğini söyleyen Dt. Samet Akbaş, "Diş hekimi korkusu olan, çocuk, engelli ve mide bulantısı sorunu yaşayan hastalar için tedavinin kolay ve konforlu olması adına genel anestezi ve sedasyon yöntemleri de uyguladıklarından bahsederek “Genel Anestezi altında gömülü diş çekimi, diş eti tedavisi, çürük tedavisi, implant tedavileri gibi ağızla ilgili tüm diş tedavilerini işlemlerden korku ve endişeleri sebebiyle uzak duran kişiler büyük bir konfor içerisinde yaptırabilir. Anestezi altında yapılacak olan işleme göre hastanın uyuyup uyanma süresi işlemin çeşidine göre 30 dakika ile 2 saat arasında değişebilir. İşlem sonrası hastalarımız tedavilerini kolaylıkla tamamlayarak birkaç saat içerisinde ayrılabilir” diye konuştu.

İnsanların çoğunun diş hekiminden ve diş muayenesinden korkusu olduğunu anımsatan Akbaş, “Gençler henüz çürümemiş dişlere sahipken dişlerine maksimum özen göstererek düzenli fırçalama yaparlarsa çürüklerin önüne geçebilirler. Unutmayalım ki, en iyi ve etkili tedavi yöntemi dişlerinizi korumaktır” dedi.

ORDU 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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