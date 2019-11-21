Aşırı soğuktan dereler dondu

Ordu'da birkaç gündür etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan dereler buz tuttu.

Kabadüz ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle dereler dondu. Buz tutan dereler seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

İlçenin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düşen ısı nedeniyle yaylada bulunan dereler buz tuttu.

Kar yağmamasına karşın gece saatlerinde ısının çok düştüğüne dikkat çeken Pınar Marangoz, “Çambaşı Yaylası'nın yüksek kesimlerinde bulunan dereler aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Derelerin donması güzel bir manzaranın da ortaya çıkmasına neden oldu" dedi.

ORDU 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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