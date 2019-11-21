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Ordu-Sivas el ele Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ...

İHA

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) arasında 'Kardeş Oda' protokolü imzalandı.

Ordu-Sivas el ele Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) arasında ‘Kardeş Oda’ protokolü imzalandı. İki Oda arasında ortak projeler uygulanacak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken: “Ordu ve Sivas birlik ve beraberlik içindedir” Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin: “Ordu ve Sivas ortak gönül bağları olan iki şehirdir”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) arasında ‘Kardeş Oda’ protokolü imzalandı.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Sivas, İskenderun, Antakya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’e düzenlediği iş gezisi kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret etti.
STSO toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, tarihi ismi Dereyolu olan ve Karadeniz Akdeniz yolunun son etabı OrduSivas kara yolunun biran evvel bitirilmesi gerektiğini kaydetti. Eken, “2020 Haziran ayında OrduSivas kara yolunun tamamlanacağı söylendi. Bizde Ordu’ya gideceğiz, kara yolumuzu yerinde göreceğiz ve bakanlıklara, milletvekillerine bildireceğiz. Taşın altına herkes gövdesini koyacak. Mesudiye çıkışında bulunan 10 kilometrelik yolun tamamlanmasıyla limana iki saatte ulaşacağız. OSB’lerde üretilen mallarımızın direkt limana gidebilmesi için MersinAdana limanı kullanılıyoruz. Karadeniz Akdeniz yolunun tamamlanmasıyla, bizim sahile bağlantımız 2 2,5 saat. O yüzden yolun tamamlanması ile birlikte Ordu’ya daha kapsamlı bir limanın kazandırılması bizim için de son derece önemli. Bu limanın kazandırılması sadece Sivas için değil yol üzerinde bulunan illerin tamamı bundan faydalanacak. Artık yıllardır devam eden KaradenizAkdeniz Otoyolu Projesinin tamamlanmasını 2020 yılında hizmete açılmasını büyüklerimizden, milletvekillerimizden bakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz” dedi.

“Birlik olmalıyız”
İç Anadolu Bölgesi'ni harekete geçirmek lazım diyen Başkan Eken, “Bunun için el birliği lazım, birlik ve beraberlik lazım. Çevre illerin birbirine sahip çıkması lazım. Ötekileştirmeden birbirimizin arkasında durarak illerimizi tanıtmamız lazım. Sivas TSO ile Ordu TSO Kardeş Oda protokolü imzalıyoruz. Bu kardeşlik yıllardır bitmeyen OrduSivas arasındaki kara yolunun tamamlanmasına da imza olacaktır. İki oda başkanları, yönetimleri hep birlikte çalışacağız ve yolumuz 2020 yılında hizmete açılacak” açıklamasında bulundu.

“Sivas Anadolu’dur”
Toplantıda konuşan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin de Ordu ile Sivas’ın en uzun sınıra sahip komşu il olduğuna dikkat çekti. Şahin, “Sivas ile kardeşlik bağlarımız var. Geçmiş dönemde de şimdide ortak bir sevdamız vardı. Hatta Ordu’yu Giresun’a bağlayan yolun adı Sivas yoludur. Biz zaten kardeşiz. İnşallah sevdamızın gerçekleşmesi için siyasilerimizin desteğiyle bizlerin isteğiyle bu yolun bitmesi olacak. Bu yol 2020 yılında bitecek deniyor. Zaten tüneller bitmiş vaziyette, 10 kilometre bir alan kalmış. Kısa zamanda biteceğine inanıyorum. Bittiği anda Ordu’nun limana ihtiyacı var, Sivas’ın da ihtiyacı var. Biz zaten misafir gibi gelmedik. Sivas Anadolu’dur. Anadolu’nun insanlarını Ordu’da severiz. Biz Sivas’ı herkesten daha çok seviyoruz” dedi.
Altyapı eksikliğinden dolayı Ordu’nun gerçek ihracatını yansıtamadıklarını söyleyen Başkan Şahin, “Ordu’nun en büyük ihraç kaynaklarından bir tanesi fındık. Dünya fındığının 4/1’ni, Türkiye fındığının 3/1’ini Ordu üretmektedir. Ama ihracat rakamları ilimize tam yansımıyor. Trabzon’un fındık ihracatı 1,2 milyar dolar, Ordu’nun ihracatı 250 ile 400 arasında değişmekte, bazı alt yapı eksikliklerimiz olduğu için Ordu gerçek ihracatını yansıtamamaktadır” diye konuştu.

“Ordu Limanı acilen yapılmalıdır”
KaradenizAkdeniz yolunun tamamlanması ile birlikte Ordu’ya mutlaka bir limanın daha kazandırılması gerektiğini dile getiren Başkan Şahin, “Ordu Türkiye’nin en uzun sahillerinden olmasına rağmen bir tane limanı var. O limanın da bize uzaklığı Giresun’un iki katı. Ordu’nun bu uzun sahiline bir limana ihtiyacı var. Ordu’dan ziyade bu limana Sivas’ın ihtiyacı var, Kayseri’nin ihtiyacı var. KaradenizAkdeniz yolu bittiğinde 6 tane vilayetin direkt ihtiyacı olurken, bu yola bağlantısı olan 42 ilin bu limana ihtiyacı var. İnşallah siyasilerimiz bizi dinler ve 160 yıldır yapılmayan yol biter. Ordu’ya 1 tane değil 3 tane liman yapabilirsin. Mersin’den sonra en uzun sahile sahip olan ilimize neden 3 liman yapılmasın” açıklamasında bulundu.

“Akdeniz, 7 saatte Karadeniz’e ulaşacak”
KaradenizAkdeniz yolu tamamlandığında Ordu bir lojistik merkez olacağını vurgulayan başkan Şahin, Kayseri’nin, Gaziantep’in, Kahramanmaraş’ın İskenderun’un 67 saatte Ordu’ya ulaşılabileceğine dikkat çekerek şöyle devam etti:
“STSO ile ortak projelere imza atacağız. Bundan sonra inşallah kardeş oda olmaktan ziyade, proje ortağı da olacağız. Biz Ordu’yu çikolatanın başkenti yapmak istiyoruz. Bizlerde fındık var, şeker var sadece kakao yok. Biz Sivas ile çikolata fabrikası kurup fındığımızı diğer ülkelere satmak istiyoruz. Artık fındığımızı natürel satmayacağız. Her şey var Türkiye’de sadece biraz cesaretimiz olması lazım. Sivaslı yatırımcıları Ordu’ya yatırım yapmaları için davet ediyorum. Ordu dünya fındığının 4/1’ni Türkiye fındığının 3/1’ini üretirken aynı zamanda Türkiye’de bal ve kivi üretiminde birinci sırada. Ordu bir yatırım şehridir, tüm Sivas’lı yatırımcılarımızı Ordu’ya bekliyoruz.”
Toplantıda konuşan OTSO Meclis Başkanı Levent Yıldırım da ev sahipliğinden dolayı STSO yönetimine teşekkür ederek, “Kardeş Oda bizleri onurlandırdı. İnşallah bu kardeşliğimiz daha sonraki yıllarda bizleri bir araya getiri. Bizim sizlere ihtiyacımız var Sivas olarak. Tahmin ediyorum ki sizlerin de bize ihtiyacı var. Bizlerin kadim dostluğu var, yıllara dayanan komşuluğumuz var. Biz istiyoruz ki ticaretimizi geliştirelim, hatta Samsun, Sivas, Ordu gibi kardeş odaları geliştirelim. Sivas bizim için stratejik bir öneme sahip. Hakikaten son derece önemli olan bir yolumuz yapıldı. 10 km eksiğimiz kaldı. 2020’nin 6. ayında açılacak. Bu bizleri biraz daha yakınlaştıracaktır” dedi.
Konuşmaların ardından Sivas TSO Başkanı Eken ve Ordu TSO Başkanı Şahin kardeş oda protokolünü imzaladı. Program hediye takdimi ile sona erdi.

ORDU

21 Kasım 2019 Perşembe

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