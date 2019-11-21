Çocuk Evlerinde kalan çocuklar etkinlikte buluştu

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Ordu’da ‘Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar için kahvaltı programı düzenlendi.

Ordu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı ‘Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar onuruna program düzenlendi. Bir otelde düzenlenen programa, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile daire müdürleri ve çocuklar katıldı.

ORDU 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:15

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İKİNDİ 14:50

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YATSI 18:37

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