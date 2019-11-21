Budama yaptığı fındık bahçesinden uçuruma düşüp öldü

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ORDU'nun Ulubey ilçesinde, fındık bahçesinde budama yaptığı sırada dengesini kaybedip, 10 metrelik uçurumdan düşen Hasan Tepe (60), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçenin Koşaca Mahallesi´nde meydana geldi. Fındık bahçesinde bakım ve budama yapan Hasan Tepe, dengesini kaybederek 10 metrelik uçurumdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tepe´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Tepe´nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



ORDU 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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