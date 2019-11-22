Ev yanarak kül oldu

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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan yangında bir ev kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Özlükent Mahallesi'nde Hasan Akdemir'e ait evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının yetkililere haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

ORDU 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:13

YATSI 18:36

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