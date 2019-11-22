TCG Yavuz Ordu’ya geliyor

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yavuz (F244) Gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı(KUH) kapsamında, 2730 Kasım 2019 tarihleri arasında Ordu Limanı’nı ziyaret edecek.

27 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 09.00 sularında Ordu önlerine demir atacak olan TCG YAVUZ (F244) Gemisi, 3 gün boyunca Ordu’da kalacak. Halkın ziyaretine açık olacak TCG Yavuz (F244) Gemisi, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da demir alarak, Ordu’dan ayrılacak.

TCG Yavuz'un Ordu programının ilk gününde Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilecek. Gemi Komutanının Ordu Valisini, Garnizon Komutanını ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaretinin ardından iade ziyaretleri yapılacak. Gemide protokol, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla öğle yemeği programının ardından gemi halkın ziyaretine açılacak.

TCG Yavuz Gemisi 28 Kasım Perşembe ve 29 Kasım Cuma günleri de halkın ziyaretine açık olacak. Gemi, 30 Kasım Cumartesi günü demir alıp, Ordu’dan ayrılacak.

ORDU 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:13

YATSI 18:36

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