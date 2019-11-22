Velilere "aile içi şiddet" anlatıldı

Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrenci velilerine “Aile İçi Şiddet” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Fatsa ilçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen toplantıda, Fatsa İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğünde görevli Psikolog Ali Güneş ve Sosyal Hizmet Uzmanı Samet Yıldız tarafından verilen eğitim seminerinde, eğitimde aile içi iletişimin önemine vurgu yapıldı.

Kırsal kesimdeki şiddeti aile içinde gizleme eğilimi ile kentsel kesimdeki şiddeti kişisel utançgurur kırıcı durum olarak görme anlayışının şiddete karşı suskunluğu beslediğini söyledi.

Seminerde aile içi iletişimi engelleyen nedenler, empati kavramının önemi ve aile içi iletişim konularında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

ORDU 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

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