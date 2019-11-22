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Numan Kurtulmuş, restorasyonu yapılan 130 yıllık tarihi camiyi ibadete açtı

İHA

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu ziyareti kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde restorasyonu yapılan 130 yıllık Kestane Mahallesi Merkez Camisi ve Kurtlu Çeşme'nin açılışını gerçekleştirdi.

Numan Kurtulmuş, restorasyonu yapılan 130 yıllık tarihi camiyi ibadete açtı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu ziyareti kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde restorasyonu yapılan 130 yıllık Kestane Mahallesi Merkez Camisi ve Kurtlu Çeşme’nin açılışını gerçekleştirdi.
Yaptığı konuşmada camilerin önemine vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Bugün burada çok önemli bir çalışma için bir araya geldik. Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi Merkez Camisi’nin onarılarak ibadete açılması için sizlerle bir araya geldik. Cami bizim toplumumuzda çok önemlidir. Hayatın merkezi olarak kabul edilmiş olan bir yerdir. Kentlerimizde olduğu gibi köylerimizde de camiler öteden beri hepimizin bir araya gelmesinde, gönüllerimizin birleşmesinde önemli bir mekandır. Anadolu’da cami sadece ibadet edilen bir yer değil halkın da hasbihal ettiği, ihtiyaçlarını giderdikleri, zenginlerin bir şekilde yoksullara yardım ettiği bir yer olarak var olmuştur. Caminin bir özelliği de Kabe’nin bir şubesi olmasıdır. Kestane Mahallemizde bulunan bu caminin geçmişe dair nice hatıralarının olduğunu düşünüyorum. Caminin Ordu’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Tarihi camiye layık olacak çalışmalar yapıldığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Çok önemli bir çalışmaya vesile olduğumuz için mutluluk duyuyorum. Böyle tarihi bir camiye layık olabilecek bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Güzel olan camimizi daha da güzel bir hale getirdik. Alanında uzman ustalarımız da bu çalışmaya büyük önem verdi. Bu mekanda ibadetlerimizi daha huşu içinde yapmamızı Allah hepimize nasip etsin. AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş’un da aramızda bulunması bizleri onurlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yapılan protokol konuşmaları ardından dualar eşliğinde Merkez Camisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

ORDU

22 Kasım 2019 Cuma

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