120 yaşındaki Hasan Keleş, tekrar yürümeye başladı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yapılan ameliyatla 120 yaşındaki Hasan Keleş isimli vatandaş tekrar yürümeye başladı.

Fatsa Devlet Hastanesine kalça kırığı şikayeti ile başvuran 120 yaşındaki Hasan Keleş isimli vatandaş Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Onur Sarıhan tarafından yapılan başarılı operasyon sonrasında yürümeye başladı.

Yaşına rağmen sağlıklı ve pozitif olan Hasan Keleş hastane personelinin de gönlünde taht kurarken yeniden yürümeye başladığı için görevli doktor ve personellere teşekkür etti.

ORDU 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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