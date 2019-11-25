Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Anadolu Buluşmaları’nın Ordu programı kapsamında ekonomi basını ile bir araya geldi. Başkan Güler, Boztepe’de bir otelde düzenlenen programda ekonomi basın temsilcilerine Ordu’nun kalkınmasına yönelik nitelikli tarım, turizm, enerji alanlarında gerçekleştirdikleri proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı ve TGRT Ekonomi Haberleri Müdürü Celal Toprak’ın başkanlığında Ordu’ya gelen Bloomberg TV ana haber anchormanı Ali Çağatay, Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Ekotürk TV muhabiri Serpin Alparslan, Dünya Gazetesi yazarı Yasemin Salih, Milliyet gazetesi gastronomi yazarı Talip Bayram, Türkiye gazetesi muhabiri Dursun Topçu, Kanal EkonomiGazete Ekonomi yazarı Filiz Sonmaz’ın katıldığı toplantıda Ordu ve Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik, sosyal, stratejik ve geleceğe yönelik ekonomik projeleri değerlendirildi.

Başkan Güler, toplantıda barkovizyon gösterisi eşliğinde Ordu’nun kalkınmasına yönelik projeleri ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Ordu’da klasik belediyecilik anlayışından farklı olarak projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Güler, “Belediyeciliğin görevleri arasında ‘sosyal ve ekonomik kalkınma’ tanımı vardır. Biz üretim ağırlıklı bir kalkınma ve belediyecilik modeli kurmak istiyoruz. Burada yeni kaynaklarla yeni bir belediyecilik anlayışı hakim olsun istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık ve stratejimizi ‘Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu’ düşüncesiyle oluşturduk. Önce zenginliklerimizi ortaya çıkarma, düşünme ve üretmeye yönelik bir görüş hakim olsun istedik. Düşünen Ordu derken, hem üreten anlamda hem de sosyal projeler hem de kültürel projeler üretelim istiyoruz. Ordu kültürü ve sanatıyla yaşanabilir bir şehir olsun, nitelikli tarımıyla başta fındık olmak üzere ekonomik zenginliğini oluştursun ve bunları ülkenin ekonomisine katkıda bulunarak sürdürsün istiyoruz” dedi.



“Kendi fındığımızı kendimiz toplayacağız”

Toplantıda gerçekleştirdiği sunumda Türkiye’nin en büyük tarım ihracat ürünlerinden biri olan fındığı ele alan Başkan Güler, ilginç noktaları göz önüne serdi. Türkiye’nin dünya fındığının yaklaşık yüzde 75’ini ürettiğini, Ordu’nun ise dünya fındık üretiminin yüzde 25’ini, Türkiye üretiminin de yüzde 35’ini gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Güler, bu üstünlükleri avantaja çeviren projeleri uygulamaya başladıklarını kaydetti.

Güler, şöyle konuştu:

"Dünyanın en fazla fındık üretiminin gerçekleştirildiği Ordu, çeşitli sebeplerle kendi fındığını toplamıyor, il dışından gelen işçilere fındık toplatıyordu. Yaptığımız hesaplamalara göre, hasat dönemi olan Ağustos ayında dışarıdan gelip fındık toplayanlar eski parayla Ordu’nun 45 trilyon lirasını alıp gidiyorlar. Bunun üzerine biz kurduğumuz tarım şirketi vasıtasıyla fındığı da biz toplatalım işçileri de sigortalı yapalım dedik ve ekipler kurup fındık topladık. Çokta başarılı olduk. Pilot bölge olarak Altınordu, Fatsa Ünye’de gerçekleştirdik ve önümüzdeki yıl projeyi genişleteceğiz. Giresun’da bizden proje desteği istedi. Sigortalı ekiplerimiz sadece ağustos ayında değil, hasat sonrası ve yeni dönem hasat öncesine kadar olan süreçte bahçelerin temizlenmesi, ilaçlanması, gübrelenmesini de yapıyor. Tabii bu arada fındık 1 ay toplandıktan sonra bahçeler boş kalıyor. Fındık bahçeleri bir nevi mera gibidir. Bahçelerde gezen tavuk, koyun, kuzulara açtık. Hayvancılık, organik yumurta üretimiyle hayvancılığa büyük katkı sağlayacağız.”



“Fındık potansiyelimiz ihracata yansımıyor”

Ordu’nun dünya fındık üretiminin yüzde 25’ini, Türkiye fındık üretiminin yüzde 35’ini üretmesine rağmen bunu ihracatına yansıtmadığına dikkat çeken Başkan Güler, şöyle devam etti: “Ordu’nun yüzde 35 payına göre ihracat rakamı 573 milyon dolardır. Ancak bu fındık ihracat edilirken Trabzon’a gidiyor ve oradan ihraç ediliyor. Ordu’nun direkt yapılan ihracat miktarı ise 152 milyon dolar olarak kalıyor. Dolayısıyla Ordu’nun görünmeyen fındık ihraç tutarı 421 milyon dolardır. Aynı şekilde Sakarya bölgesinden ihraç edilmek üzere fındıklar İstanbul’a gönderiliyor ve İstanbul’dan çıkış yapıyor.”



“Sadece ordu için değil Karadeniz için de büyük düşünüyoruz”

Ordu’yu hem ekonomik ve sosyal yönden hem de stratejik açıdan büyütmek için büyük düşündüklerini belirten Başkan Güler, bunun için vizyon projelere ağırlık verdiklerini belirtti. KaradenizAkdeniz yolu ve Ünye Konteyner Limanının önemine dikkat çeken Başkan Güler, açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

“Karadeniz’den Akdeniz’e denizyolu veya karayolu ile ihraç ürünü götürülmek istendiğinde Türkiye’nin etrafını dolaşmak gerekiyor. Yani bir araç Karadeniz’den yola çıkıyor, Marmara’ya geçiyor, oradan Ege’ye üzerinden Akdeniz’e ulaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığım dönemde 135 yıllık bir tarihi olan KaradenizAkdeniz yolu projesini başlatmıştım. Bu proje bitmek üzere. Bu yol vasıtasıyla Karadeniz ile Akdeniz 78 saatte birbirine ulaşıyor. Ünye Limanı’nı Konteyner Limanı haline dönüştüreceğiz. Bununla ilgili proje hazırlıklarımızı sürüyor. Bu limanı tüm Karadeniz Bölgesi’ni etkileyen, Türk Cumhuriyetlerine de hizmet verecek yatırım ve işletme anlayışıyla tasarladık. Karadeniz’in en büyüğü olacak olan bu liman Türkiye’yi de Karadeniz’de lider konumuna getirecektir. Akdeniz Bölgesi’nden Karadeniz ülkelerine ihracat yapılmak istendiğinde bu yoldan karayolu ile gelen ihraç ürünleri, OrduÜnye konteyner limanından Karadeniz etrafındaki ülkelere rahatlıkla ulaşabilecek. Halen bu yol üzerindeki illerin Karadeniz ülkelerine yıllık ihracat miktarı toplam 1.4 milyar dolar. Orta ve uzun vadede bu rakam çok daha artacak. Dolayısıyla bu vizyon proje ile Ordu ve Karadeniz daha da önem kazanacak.”



“Karadeniz vizyonunu geniş tutmalı”

Doğu Karadeniz’deki illerin hedef büyütmeleri ve Karadeniz etrafındaki ülkeleri komşu gibi görmeleri gerektiğine dikkat çeken Başkan Güler, bu konuda vizyonun geniş tutulması gerektiğine de işaret ederek, “Mesela bizim Ordu’nun komşuları kim dediğimizde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat görülür. Oysa vizyonumuzu geniş tutarsak Ordu’nun komşuları Karadeniz etrafındaki Soçi’dir, Tiflis’tir, az ötesi Odessa’dır, Yalta’dır, Bükreş’tir” ifadelerini kullandı.



“Artık yanık türküler söylemek istemiyoruz”

Uyguladıkları projelerin diğer Karadeniz illerinde de uygulanmasının sağlanması gerektiğini vurgulayan Güler, şöyle tamamladı:

“Biz uyguladığımız nitelikli tarım projelerini turizm ile birleştireceğiz. Bizim asıl amacımız bölge insanının doğduğu yerde doymasıdır. Doğduğu yerde doyan bir Karadenizli profili ortaya çıkarmak istiyoruz. Tersine göç göçü önlemek istiyoruz aslında. Esas hedef budur. Yıllarca hep göç etmişiz, sonra yanık gurbet türküleri söylüyoruz. Şimdi türkülerimizi Ordu’da söyleyeceğiz. Aynı zamanda köyşehir entegrasyonu oluşturmak, Almanya, Hollanda köy modelleri ortaya çıkarmak istiyoruz. Köyşehir entegrasyonu turizm ile birleştiği zaman Doğu Karadeniz bambaşka hale gelir.”

ORDU 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:11

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.