Ordu’da kadına şiddete tepki gösterildi

Ordu’da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısı ile etkinlik düzenlendi.

AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında, Köprübaşı mevkinde bir araya toplanan kadınlar, ellerinde kadına yönelik şiddete karşı yazılar bulunan dövizlerle birlikte Tahıl Pazarı bölgesine hareket etti. Vatandaşların ve caddede yürüyenlerin da destek verdiği yürüyüşte, şiddete tepki göstermek adına sloganlar atıldı.

Burada kadınlar adına basın açıklamasında bulunan AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal, etkinliğin 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştiğini söyledi. Bu günün, bir dayanışma günü olduğunu hatırlatan Baysal, “Başta HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımların atılmalıdır. Gerçekten dayanışma günü ise, sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

ORDU 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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