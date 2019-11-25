Ordu’da uyuşturucu operasyonları

Ordu’da uyuşturucu kullanımını önlemeye ve caydırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

18 Kasım24 Kasım 2019 tarihleri arasında Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında

Altınordu ilçesinde 4 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 14 gram esrar maddesi, 15 gram skunk maddesi ile 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde alışverişinden elde edilen para miktarlarının yazıldığı kağıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem başlatıldı. Adli işlemlerde 2 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakılırken 1 şahıs adli kontrol şartı ile salıverildi.

Öte yandan Ünye’de şüphe üzerine durdurulan 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 12 gram, şüphe üzerine durdurulan 1 araçta bulunan 2 şahsın üzerilerinde ve araçta yapılan aramada 6 gram, Fatsa’da 1 şahsın üzerinde 2 gram, 1 şahsın üzerinde 2 gram, 1 şahsın üzerinde 3 gram, 1 şahsın üzerinde 190 gram esrar maddesi ele geçirildi. 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden ve uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı.

ORDU 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:11

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.