Ordu’da kaçak sigara ve tütün satışına geçit yok

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışına yönelik yapılan denetimlerde 7 iş yerine ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Altınordu ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışına yönelik mahkemeden alınan önleme kararına istinaden 7 iş yerinde arama yaptı. Aramada toplam ağırlığı 8 kg olan 14 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 230 kg TAPDK belgesi olmayan kıyılmış tütün bulunarak el konuldu. Konuyla ilgili olarak 7 iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı.

ORDU 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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