TDP Büro Amirliği vatandaşları KADES konusunda bilgilendirdi

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte polis memurları tarafından vatandaşlara kadınların şiddete maruz kaldıklarında yapacakları, hakları ve alınacak önlemlerin bulunduğu broşürler dağıtılıp, Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanıma sunulan Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Özellikle kadınların büyük ilgisini çeken etkinlikte polis memurlarından bilgi alan vatandaşlar, daha önce KADES uygulamasını bilmediklerini ve bu etkinliğin çok önemli olduğunu dile getirdiler. Vatandaşlar, “Ülkemizde kadına yönelik şiddetin artık son bulmasını istiyoruz. İlçemizde de böyle bir günde etkinlikler düzenlenerek bilgiler verilmesi bizleri mutlu etti. Özellikle İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bilgilendirmelerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dediler.

KADES uygulaması akıllı telefonlarda şiddete maruz kalındığında butona basıldığı andan itibaren emniyet güçlerine bilgi gönderen ve olaya anında müdahale edilmesine yardımcı olan bir uygulama olarak herkesin kullanımına sunulmuştu.

ORDU 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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