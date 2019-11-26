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Ordu Üniversitesinde ‘hamsi’ festivali Rektörlük tarafından düzenlenen hamsi festivalinde 1 ton ...

İHA

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenen festival kapsamında, pişirilen 1 ton hamsi öğrencilere ve katılımcılara ikram edildi.

Ordu Üniversitesinde ‘hamsi’ festivali Rektörlük tarafından düzenlenen hamsi festivalinde 1 ton hamsi tüketildi, yemek sonrası oynan horonlar renkli görüntüler oluşturdu ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: “Üniversitemiz olarak öğrencilerin yanlarında olduğumuz hissini onlara yaşatmak istiyoruz”

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenen festival kapsamında, pişirilen 1 ton hamsi öğrencilere ve katılımcılara ikram edildi.
Ordu Üniversitesi tarafından, Cumhuriyet Yerleşkesi alanı içerisinde düzenlenen hamsi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 1 ton hamsinin ızgarada pişirilerek dağıtıldığı festivalde öğrenciler, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon tepti. Çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği etkinlik, öğrencilerden tam not aldı.
Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, öğrencilere üniversite ortamında, ailelerinden uzak olmadıklarını hissettirmek adına bu tür festivallerin önemli olduğuna değinerek, “Öğrencilerimizin bu güzel günde, bu güzel ortamda coşkulu bir şekilde hocaları ile akademik ve idari personelleri ile beraber bir hamsi şenliği yapıyoruz. Öğrencilerimiz, Ordu Üniversitesinde yaşamanın, okumanın mutluluğunu yaşasınlar. Ailelerinden uzak bir mekanda olmadıklarını, üniversitenin daima yanlarında olduğunu, üniversitenin anne ve baba gibi bir aile ortamı şeklinde yaşayabileceklerini her türlü huzurun, konforun ve imkanın olduğunu burada yalnız olmadıklarını bizzat yaşayarak, öğrenerek hissetmelerini arzu ediyoruz. Ben de Rektör olarak öğrencilerimizin bu mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Onların burada her zaman rektörlük olarak, üniversitemiz olarak yanlarında olduğu hissini onlara yaşatmak istiyorum. Hayatın en güzel yılları öğrencilik ve gençlik yıllarıdır. Dolayısı ile bu öğrencilerimiz devletine, milletine, değerlerine bağlı bir anlayış ile yetişirlerse inanıyorum ki gelecekte bu çocuklar Türkiye’yi daha iyi noktaya taşıyabileceklerdir” dedi.
Rektör Akdoğan, hamsi festivali ile öğrencilerin mutluluğun artmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.
Farklı illerden üniversite eğitimlerini tamamlamak için Ordu’da bulunan öğrenciler ise festivalin çok eğlenceli geçtiğini belirttiler. Öğrenciler, moral ve derslere yoğunlaşma açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkat çekerek, tekrarlanması temennisinde bulundular.
Öte yandan pişirilen hamsilerden tüketen öğrenciler, müzikler eşliğinde horon oynamayı da ihmal etmedi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı horonda Rektör Akdoğan, öğrencilere eşlik etti.

ORDU

26 Kasım 2019 Salı

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