Ordu Büyükşehirin 2020 yılı bütçesi 750 milyon lira

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım Ayı Olağan Toplantısı’nın üçüncü oturumunu gerçekleştirdi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 750 milyon TL olarak kabul edildi.

Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bütçenin hayırlı olmasını dileyerek Nisan ayından itibaren ilçeleri ile birlikte daha güzel bir Ordu’nun gözler önüne serileceğini söyledi. Başkan Güler, “Kış boyunca çalışarak Nisan ayından itibaren ilçeleriyle daha güzel ve huzurlu bir Ordu’yu inşa edeceğiz. Projelerimizi etüt ettik. Tespitlerimizi yaptık. 3 ay değil 12 ay Ordu yaklaşımı ile hareket edeceğiz. Destinasyon noktalarımızı tespit ettik. Ankara’da ilgili bakanlarımızla yaptığımız yoğun görüşmeler sonrası Ordu için güzel sözler aldık. Güzel bir Ordu ortaya çıkacak. Büyükşehirin bütçesi adil bir şekilde ilçelere yatırım olarak harcanacak. Kısacası gerçekçi bir yaklaşımla örnek Ordu inşası için çalışacağız” dedi.

ORDU 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:10

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.