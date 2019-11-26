25 kasa hamsi yola döküldü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kamyondan yola saçılan hamsiler trafiğin aksamasına neden oldu.

SamsunOrdu kara yolu otogar mevkiinde bir kamyondan yaklaşık 25 kasa hamsi yola saçıldı. Hamsilerden dolayı yol kaygan hale geldi. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğince olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, itfaiye ekiplerince yol temizlendi. Yola saçılan hamsiler yüzünden yaklaşık 30 dakika trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik tekrar açıldı.

ORDU 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

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