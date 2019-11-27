Uzman Doktor Esra Karakaş Medical Park Ordu Hastanesi’nde göreve başladı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Medical Park Ordu Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Karakaş hasta kabulüne başladı.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Karakaş’ın uzmanlık alanları arasında; tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, polikistik over sendromu, hipofiz tümörleri, tiroit ince iğne aspirasyon, tiroit ultrasonografisi, nodüler guatr, tiroit kanserleri ve gebelikte endokrinolojik hastalıklar bulunuyor.

ORDU 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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