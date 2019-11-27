Uzman Doktor Esra Karakaş Medical Park Ordu Hastanesi’nde göreve başladı

Medical Park Ordu Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Karakaş hasta kabulüne başladı.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Karakaş’ın uzmanlık alanları arasında; tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, polikistik over sendromu, hipofiz tümörleri, tiroit ince iğne aspirasyon, tiroit ultrasonografisi, nodüler guatr, tiroit kanserleri ve gebelikte endokrinolojik hastalıklar bulunuyor.
ORDU
27 Kasım 2019 Çarşamba
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