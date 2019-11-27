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Ordulu yumurta üreticileri: “Balık tutmayı öğrendik” Ordu’da 8 ay önce iflasın eşiğinden dönen ...

İHA

Ordulu yumurta üreticileri 8 ay önce iflasın eşiğinde iken bugün yılda 3 milyon yumurta üretimini yapacak hale gelmeleri sebebiyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Üreticiler, "Hilmi Güler bize balık vermeyi değil balık tutmayı öğretti" dediler.

Ordulu yumurta üreticileri: “Balık tutmayı öğrendik” Ordu’da 8 ay önce iflasın eşiğinden dönen yumurta üreticileri bugün yılda 3 milyon yumurta üretimi yapacak noktaya geldi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler: “Daha evvelden yumurta üreticilerimiz mallarını satamıyorlardı. Hatta yaptığı işi bırakma durumundaydılar. Bizimle birlikte 10 bin tavukla yılda 3 milyon yumurta üretecek noktaya geldiler”

Ordulu yumurta üreticileri 8 ay önce iflasın eşiğinde iken bugün yılda 3 milyon yumurta üretimini yapacak hale gelmeleri sebebiyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Üreticiler, “Hilmi Güler bize balık vermeyi değil balık tutmayı öğretti” dediler.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya ve birlik üyeleri ile bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Başkan Güler, hedeflerinin katma değeri yüksek bir tarım modeli oluşturmak olduğunun altını çizdi. Güler, “Belediyelerin yapması gerektiği faaliyetleri biz zaten yerine getiriyoruz. Klasik belediyeciliğin dışına çıkarak nitelikli tarım ve aynı zamanda da çağdaş turizm konusunda teknoloji ağırlıklı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın zenginleşmesi ve geleceğe dönük ihtiyaçlarının karşılanması için tarıma önem veriyoruz. Hedefimiz katma değeri yüksek olan bir tarım modeli oluşturmak. Bu kapsamda sürdürdüğümüz çalışmalarımızdan biri ise organik yumurta ve aynı zamanda yem ürünleri.” dedi.
Güler, şöyle devam etti: “Kurduğumuz şirketle yumurta üreticilerine yardımcı olduk. Daha evvelden yumurta üreticilerimiz mallarını satamıyorlardı. Hatta yaptığı işi bırakma durumundaydılar. Bizimle birlikte 10 bin tavukla yılda 3 milyon yumurta üretecek noktaya geldiler. Üreticilerimize organik sertifikalarını aldırarak paketlemelerine de yardımcı olduk. Müşterilerine modern işletme usulleriyle satışlarını sağladık. Bugünkü toplantımızda da üreticilerimize yarka konusunda destekte bulunacağımızı söyledik. Üreticilerimiz ile birlikte yeni hedefimiz 50 bin tavuğun olduğu bir işletme kurmak. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde Ordu organik yumurtanın merkezi olacak. Böylelikle doğduğu yerde doğan bir toplumu oluşturup aynı zamanda göçü de önlemek istiyoruz” diye konuştu.

“Bize balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretti”
Başkan Güler’in desteklerinin hiçbir yerde verilemeyecek bir nimet olduğunu söyleyen Yumurta Üreticisi Özer Sütçü, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler’in seçim öncesi vaatlerinin sözde kalmadığını bize verdiği desteklerle görüyoruz. Başkanımızın sözünün senet olduğuna inandık. Göreve geldiği günden bu yana çeşitli tarımsal faaliyetlere önem vererek vatandaşların ekonomik olarak kalkınmasını sağlıyor. Başkanımızın her söylediği sözün altına bizler de imzamızı atıyoruz. Ona sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Başkanımızın bize dağıttığı kazlar da yumurtlama dönemine girecek. Bizlere verilen kazların da dünyanın en iyi ikinci ırkı olduğunu öğrendik. Kaz yumurtalarının sadece bir tanesini 20 TL civarında satışı yapılıyor. Kaz yumurtası Türkiye’de de satışı olan bir yumurta türü. 100 tane kazdan aylık ortalama 700800 tane yumurta yapsak bu 16 milyar para demek. Verilen bu destekler vatandaşlara hiçbir yerde verilemeyecek bir nimet. Sözün özü, başkanımız bize balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretti.”

ORDU

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:48
  • AKŞAM 17:10
  • YATSI 18:34
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