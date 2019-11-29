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Fatsa OSB'de fabrikada yangın

İHA

Ordu’nun Fatsa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kil fabrikasında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Fatsa OSB’de özel bir şirkete ait kil fabrikasının ambalaj bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra 112 acil servisi sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdüren ekiplere iş makineleri de destek vererek yaklaşık 30 dakikalık bir çalışma ile yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 5 kişi kontrol amaçlı Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ORDU

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:34
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